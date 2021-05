Le sélectionneur de la Mauritanie, le Français Corentin Martins, a dévoilé, lundi dernier, une liste de 25 joueurs, dont 19 évoluant à l'étranger, en prévision des trois matchs amicaux contre l'Algérie, le Liberia et Djibouti, ainsi que la rencontre contre le Yémen dans le cadre des éliminatoires de la Coupe arabe des nations de la FIFA dont la phase finale aura lieu au Qatar, a annoncé la Fédération mauritanienne (FFRIM). «On ne peut pas refuser de jouer contre l'Algérie, je pense que c'est intéressant pour nous de pouvoir jouer ce genre d'adversaire parce que l'on apprend beaucoup de ces matchs. Ce premier stage nous prépare aux prochains matchs de qualifications du Mondial 2022 prévus en septembre, c'est pourquoi nous avons choisi un adversaire important comme l'Algérie», a déclaré Corentin Martins en conférence de presse. La liste comporte «quelques surprises», selon la FFRIM, notamment la toute première convocation d'Oumar Camara (28 ans) chez les Mourabitounes. Passé par l'US Orléans et le Panionios Athen, le virevoltant ailier qui évolue au FC Sète, va désormais défendre les couleurs de son pays d'origine. «L'autre nouveau venu est le défenseur du club irakien Al Zawra'a, El Hassen Houeibib. Après avoir fréquenté les sélections U-20 et locale, l'ancien sociétaire de l'AS Garde va découvrir les joies de l'équipe nationale A.» Côté retour, Martins a rappelé deux cadres, Abdoul et Adama Ba, absents lors des matchs contre le Maroc et la Centrafrique, en mars dernier. Les Mauritaniens débuteront officiellement leur regroupement à Nouakchott, le jeudi 27 mai. Les Mourabitounes entameront leur série de rencontres amicales face à l'Algérie le 3 juin prochain au stade Mustapha-Tchaker (Blida) avant de croiser le fer contre respectivement le Liberia le 11 à Tunis et Djibouti le 17 juin à Doha. Les hommes de Corentin Martins joueront ensuite, un match contre le Yémen le 22 juin à Doha pour le compte du tour préliminaires de la Coupe arabe FIFA.

Liste des 25 joueurs

Gardiens : Namori Diaw (FC Tevragh-Zeïna) - Babacar Dias (AS Police) - M'Backé N'diaye (Nouakchott King's)

Défenseurs : Bakary N'diaye (CD Lugo/Espagne) - Diadié Diarrs (Canet RFC/France) - Abdoulaye Ousmane (RC Strasbourg/France) - El Hassen Houeibib (Al Zawra'a SC/Irak) - Abdoul Ba (sans club) - Harouna Abou Demba Sy (Grenoble Foot 38/France) - El Mostapha Diaw (FC Nouadhibou) - Houssen Abderrahmane (RWD Molenbeek/Belgique) - Mohamedhen Beibou (FC Nouadhibou)

Milieux de terrain : El Hacen El Id (CD Lugo/Espagne) - Khassa Camara (NorthEast United FC/Inde) - Mohamed Dellah Yaly (Al Nasr Benghazi/Libye) - Ibréhima Coulibaly (Le Mans FC/France) - Almike Moussa N'diaye (Trélissac-Antonne Périgord FC/France) - Abdallahi Mahmoud (Deportivo Alavés/Espagne) - Yacoub Sidi (AS Vita Club/RD Congo)

Attaquants : Aboubacar Kamara (Dijon Football Côte-d'Or/France) - Ismail Diakité (Al-Shamal SC/Qatar) - Adama Ba (PAS Lamia 1964/Grèce) - Amadou Niass (Entag El Harby SC/Egypte) - Hemeya Tanji (FC Nouadhibou) - Oumar Camara (FC Sète 34/France).