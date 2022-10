Les dettes du RC Relizane, relégué en Ligue2 de football à l'issue de l'exercice passé, sont estimées à plus de 210 millions de dinars compliquant davantage les affaires du nouveau président du club, Youcef Landri, qui menace de jeter l'éponge. Dans une déclaration de presse, le président du conseil d'administration de la société sportive par actions (SSPA) du RCR, a fait savoir avoir saisi les autorités locales de Relizane sur cette situation très délicate que traverse le club, indiquant que les dettes du club, entre 2017 et 2022, ont atteint plus de 210 millions de dinars. Il a, en outre, reconnu que le poids de ces dettes rend impossible la qualification des nouvelles recrues de l'équipe « sans l'intervention des autorités locales», prévenant que si le RCR continuait à évoluer avec les joueurs de l'équipe réserve, «l'équipe risquerait de perdre sa place dans le deuxième palier en fin d'exercice en cours».

Ayant débuté tardivement la préparation d'intersaison, le «Rapid» s‘est retrouvé dans l'obligation de recourir à des joueurs de la réserve lors des trois premières journées, car étant interdit de recrutement jusqu'à le paiement de ses dettes. Cette contrainte est en train de jouer un mauvais tour à cette formation de l'Ouest que dirige, depuis l'intersaison, l'entraîneur Mohamed Mihoubi, en comptabilisant, jusque-là, trois points sur les neuf possibles.

Un début de parcours qui donne déjà des soucis à son président confronté à d'énormes problèmes financiers, selon ses dires. «Il est clair que si les autorités locales n'interviennent pas, je serai dans l'obligation de démissionner, d'autant plus que les membres du conseil d'administration, que j'ai sollicités pour s'impliquer dans la résolution des problèmes du club, se montrent indifférents», a-t-il

encore dit.

Par ailleurs, ce responsable a aussi attiré l'attention vers la situation prévalant au niveau des catégories jeunes « où rien n'a été fait avant trois jours seulement du coup d'envoi des championnats respectifs de ces catégories», a-t-il déploré. Il a rappelé, à ce propos, que la responsabilité incombe à la direction du club sportif amateur (CSA), censée prendre en charge les catégories en question, sachant que le CSA/RCR est sans président depuis la démission de Abdelfattah Benzineb, l'été dernier