Quelque 1900 athlètes issus de plus de 190 pays dont l'Algérie participeront aux épreuves d'athlétisme à Tokyo et Sapporo pour le compte des jeux Olympiques, a annoncé World Athletics, au terme de la période de qualification qui s'est achevée en fin de semaine. Environ 70% des athlètes dans les épreuves individuelles ont décroché leur billet après avoir réalisé les minima imposés par l'instance mondiale, alors que les 30% restants l'ont fait grâce à leur position au classement mondial. En prime, World Athletics a attribué 100 places au titre de l'universalité. Dans cinq épreuves du programme, le nombre d'athlètes qualifiés a dépassé le quota initial: marathon hommes et femmes, 10 000 m masculin et féminin, triple saut féminin. Mais World Athletics l'explique, tous les athlètes ayant réalisé les minima de qualification pourront être sélectionnés pour concourir aux Jeux de Tokyo. En athlétisme, huit Algériens se sont qualifiés officiellement pour les jeux Olympiques, prévus du 23 juillet au 8 août à Tokyo. Il s'agit de Taoufik Makhloufi (1500 mètres), Abdelmalik Lahoulou (400 mètres haies), Billel Tabti (3000 mètres steepl e), Hicham Bouchicha (3000 mètres steeple), Yasser Mohamed-Tahar Triki (triple saut), Djamel Sedjati (800 mètres), Yassine Hethat (800 mètres), ainsi que la sprinteuse Loubna Benhadja (100m) qui a obtenu son ticket pour le rendez-vous d'été au titre de l'universalité. Benhadja (20 ans) a réalisé sa meilleure performance sur 100m en mai 2018 à Marrakech (Maroc) avec un chrono de 12.66.