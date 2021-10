La sélection nationale algérienne de kempo, composée de 19 athlètes, dont 6 dames, prendra part aux Mondiaux d'Antalya (Turquie) prévus du 26 au 31 octobre, avec l'ambition de «défendre la 3e place obtenue lors de la dernière édition, voire l'améliorer», selon le président de la Fédération algérienne de la discipline. La sélection algérienne ralliera Antalya, samedi prochain, après le règlement, par le ministère de la Jeunesse et des Sports, d'un problème financier lié au déplacement de l'équipe, a appris l'APS, mardi dernier, auprès de l'instance algérienne. «Après avoir effectué plusieurs stages de préparation, nous nous apprêtons, maintenant, à prendre part, la semaine prochaine, aux Championnats du monde d'Antalya. A un certain moment, on avait des craintes de ne pouvoir participer à cette compétition mondiale en raison de difficultés financières, mais nos démarches auprès du ministère de la Jeunesse et des Sports, ont finalement abouti, puisque nous avons obtenu l'aide qui nous facilitera le déplacement», a indiqué le président de la Fédération algérienne, Hicham Ouhlima, à l'APS. Dans l'optique de ce rendez-vous mondial, la sélection algérienne, composée de 19 athlètes dont 6 dames, entame, aujourd'hui, un stage bloqué de 2 jours, au niveau du Centre de regroupement et de préparation des Equipes nationales de Souidania (Alger), consacré surtout à la préparation psychologique. Il est à rappeler que l'Equipe nationale de kempo avait remporté la 3e place, au dernier Mondial, disputé à Guadalajara en Espagne, en avril 2019, grâce à une moisson de 50 médailles (11 or, 22 argent et 17 bronze), derrière la Roumanie (Championne du monde) et l'Espagne (pays hôte).