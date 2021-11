Les Jeux méditerranéens Oran-2022 obligent l'anticipation des événements. Les membres composant la commission mixte de wilaya ne seront pas de tout repos dans la tâche leur ayant été confiée. Ces derniers, lancés dans leurs missions, auront la lourde mission axée essentiellement sur le recensement des établissements hôteliers concernés par la 19e édition des JM. C'est ce qu'a indiqué le directeur local du tourisme et de l'artisanat, Kaïm Benamar Belabbès. Il a ajouté que «cette même commission devra trancher de la question liée au choix des établissements hôteliers retenus pour accueillir les délégations officielles, lors des JM avant le 31 mars prochain». Belabbès fera savoir que «la première étape de l'opération a été achevée, dans laquelle nous avons retenu une première liste de 18 établissements», ajoutant que «nous misons sur la désignation d'une autre liste comprenant 30 établissements hôteliers». «Ces derniers seront choisis à l'issue de la deuxième partie de nos sorties sur terrain», a-t-il indiqué. Il a souligné: «D'ici au 31 mars, nous serons fixés sur une liste finale des établissements hôteliers qui seront concernés par les JM.» Pour ce faire, les membres de la commission ont jugé utile de prendre en compte les standards internationaux en arrêtant la liste finale. «Ces critères sont liés aux conditions requises par le cahier des charges établi par les organisateurs des JM», a affirmé le directeur du tourisme, ce dernier n'ayant pas jugé utile de dévoiler, ne serait-ce que pour le moment, la liste finale des établissements d'hébergement et de restauration des hôtes de la capitale de l'Ouest. La même source souligne par- là même «avoir pris en compte toutes les éventualités, en mettant en place deux plan, «A» et «B». Belabbès fera savoir que «le plan A concerne les établissements classés 3, 4 et 5 étoiles implantés dans la wilaya d'Oran, alors que le plan B est réservé au reste des établissements, et ce, pour avoir le maximum de lits à notre disposition lors des JM», écartant par- là même «l'idée de solliciter les services d'autres établissements hôteliers situés dans le territoire des wilayas avoisinantes, telle Mostaganem». Dans ce chapitre bien nommé, la même source a estimé que «le parc hôtelier d'Oran suffit largement pour répondre aux besoins des organisateurs des JM». Ce dernier comprend, selon la même source, près de 200 établissements hôteliers de capacité d'accueil d'environ 18000 lits. Les organisateurs des JM prévoient la participation entre 4000 et 5000 sportifs représentants 25 pays.