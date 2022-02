Pas moins de 178 bénévoles bénéficieront d'une formation spéciale comme guides touristiques, en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens qu'abritera Oran en été 2022, a-t-on appris auprès de la direction du tourisme et de l'artisanat. Dans ce cadre, une convention de partenariat a été paraphée, lundi dernier, entre la direction précitée et le Comité d'organisation des Jeux méditerranéens pour la formation de guides touristiques, a indiqué le directeur de wilaya du tourisme et l'artisanat, soulignant que cette démarche s'inscrit dans le cadre de la contribution du secteur à la préparation de cette manifestation sportive méditerranéenne. En vertu de cette convention signée entre le directeur du tourisme et de l'artisanat, Omar Kaim Belabbès et le commissaire de la 19e édition des Jeux méditerranéens, Mohamed Aziz Derouaz, un plan de formation a été concocté et une liste de 178 volontaires à former a été établie, a fait savoir Omar Kaim Belabbès. Cette formation, qui sera encadrée par des spécialistes, débutera, lundi prochain, au niveau de l'École supérieure de l'hôtellerie et de la restauration d'Oran, selon la même source. Cette formation, dont les bénéficiaires sont répartis sur trois groupes, comporte plusieurs thèmes liés au tourisme et à l'artisanat et aux atouts d'Oran dans ce domaine. La formation dure 15 jours pour chaque groupe où 11 jours seront consacrés au volet théorique et quatre jours au volet pratique, qui sera au niveau de tous les sites archéologiques que recèle la capitale de l'ouest algérien, sachant que les bénéficiaires de cette démarche ont un niveau universitaire, selon le directeur du tourisme et de l'artisanat.