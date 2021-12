Un 16e match du championnat d'Angleterre de football, entre Newcastle et Everton, a été reporté en raison de cas de Covid-19, a indiqué mardi la Premier League. «Le conseil a accepté la demande de report de Newcastle, le club n'ayant pas le nombre requis de joueurs disponibles pour le match (13 joueurs de champ et un gardien), en raison de cas de Covid et de blessures», a indiqué la Ligue anglaise dans un communiqué. Le club du nord de l'Angleterre a joué lundi soir, face à Manchester United dans le cadre de la 19e journée du Championnat (1-1). Il s'agit du 16e match reporté sur fond de Covid-19. Deux autres de ces matchs concernent la 20e journée en cours: Leeds United-Aston Villa et Arsenal-Wolverhampton.