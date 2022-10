Des Verts en conquérants à Moscou. 16 athlètes de l'Équipe nationale algérienne de Kushiki (messieurs et dames) s'apprêtent à participer au Championnat du monde, prévu du 28 octobre au 1er novembre à Moscou (Russie), avec l'objectif d'occuper l'une des trois premières places au classement général, selon la Fédération algérienne de Kushiki (FAK). «Nous avons bien préparé ces Championnats du monde prévus fin octobre. J'espère que nous allons présenter un visage honorable lors de cet événement important, auquel participeront les meilleurs athlètes d'Asie et d'Afrique. Nous visons l'une des trois premières places au classement général par équipes», a précisé Hichem Hamidou, directeur de l'organisation sportive et de la compétition. Et d'ajouter: 14 pays dont la Russie ont confirmé jusqu'à présent leur participation à Moscou: l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, les Emirats arabes unis, le Japon, le Tadjikistan, l'Azerbaïdjan, l'Inde, l'Australie, la Malaisie, le Mali, l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Turquie. Le même responsable a indiqué qu'il n'est pas encore officiel si les pays

européens participeront à cette compétition. «L'effectif algérien regorge de Champions du monde, qui ont une grande expérience pour atteindre cet objectif et donner l'exemple à leurs collègues», affirme Hichem Hamidou. Avant de rallier la capitale russe, l'Équipe nationale de Kushiki a pris part à des regroupements dont le premier s'est déroulé du 28 décembre 2021 au 8 janvier 2022 en Pologne, le second à l'occasion de l'organisation de la coupe d'Algérie (mars - 2022), puis la Supercoupe en juillet à Mostaganem, et le troisième du 29 août au 3 septembre au Centre sportif de Tikjda (Bouira) qui abritera également le dernier stage ce mois d'octobre.

Liste des athlètes algériens

Messieurs: Mourad Tadjine (-60 kg), Toufik Chikhaoui (-65 kg), Khaled Draifi (-70 kg), Zakaria Hadj Ben Ali (-75 kg), Mohamed Abdaoui/ Kata (-75 kg), Anouar Mazari (- 80 kg), Ali Draifi/Kata (-80 kg), Sid Ahmed Bouabid, Abdelmalek Addar (-90 kg), Ismail Drissi (+90 kg).

Dames: Nesrine Mehani (-45 kg), Hala Hayoun (-50 kg), Nesma Bakkouche (-60 kg), Kaouter Boubouma (-65 kg), Safia Idou/Kata (-65 kg) et Selma Hadjaj (-70 kg).

Entraîneur Kata - Messieurs: Karim El Chérif Bachir Entraîneur Kumité- Messieurs: Hamza Ouahab /Entraîneur Kumité dames: Faten Drizi.