Les Jeux méditerranéens devant se tenir à Oran constituent un événement majeur. Ils sont d'autant plus importants que les préparatifs battent leur plein, ces derniers jours. La direction générale des sports près le ministère de la Jeunesse et des Sports se met d'ores et déjà à la besogne, en se préparant pour réussir cette rencontre sur le plan organisationnel, tout en lançant les préparations des athlètes participants. Dans ce sillage, elle a annoncé «la budgétisation de 22 fédérations sportives de différentes disciplines, en leur accordant, en première étape, un montant égal à 90 milliards de centimes». La même source a annoncé l'attribution, le mois de janvier prochain, «d'un autre montant de 50 milliards de centimes». Ces crédits permettront la préparation des athlètes devant prendre part à la rencontre sportive d'Oran. Sur le plan lié aux infrastructures sportives, la même source a ajouté que «tous les projets lancés dans ce cadre, seront achevés au plus tard, le mois de mars prochain». Du coup, «la ville d'Oran sera prête à abriter les JM». Les Jeux méditerranéens, cette rencontre sportive multidisciplinaire, constitue une occasion réunissant les athlètes de tous les pays du Bassin méditerranéen. Elle est organisée tous les 4 ans. Elle représente l'événement sportif pluridisciplinaire le plus important de la Méditerranée, et se positionne directement après les Jeux Olympiques à l'échelle internationale. La première édition des Jeux méditerranéens a été organisée en 1951, en Alexandrie. Et c'est en 1975, qu'Alger, a accueilli la 7e édition de ces Jeux. A cette époque-là, la capitale avait reçue plus de 2400 athlètes représentant 15 nations différentes. En 2022, soit 46 ans après, Oran la Radieuse, renouvellera l'expérience en accueillant la 19e édition de ces jeux avec la participation de 26 Comités nationaux olympiques. Durant cette édition, près de 4500 athlètes sont attendus dans les 26 disciplines sportives prévues. Ces épreuves se dérouleront dans 24 sites sportifs différents situés au sein de la ville d'Oran. Bien plus qu'une compétition sportive, les Jeux méditerranéens permettent la rencontre des diverses cultures et peuples des rives de la Méditerranée, dans un climat du vivre en paix où les valeurs de l'Olympisme seront au coeur de l'événement. La rencontre d'Oran prévoit la participation de 4 500 athlètes de 24 disciplines, représentant 26 pays méditerranéens. Pour cela, 47 structures sportives sont mobilisées. Les préparatifs ont franchi plusieurs étapes. La commission de formation et de volontariat, en coordination avec le Comité préparatoire des JM-2022 et les commissions spécialisées, a organisé les cours d'introduction à la formation spécialisée des volontaires. Cette dernière était dédiée au premier groupe de volontaires et a été axée sur le guide des commissions et les tâches spécifiques des bénévoles. Elle a été animée par le docteur Ibrahim Zerrouki, chef du Département formation de la Commission formation et volontariat, et en présence de quatre commissions spécialisées, à savoir des cérémonies d'ouverture et de clôture, des activités culturelles, de la communication et de la presse, du protocole et accréditations, ainsi que de la restauration et de l'hébergement.