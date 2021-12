Quelque 13 clubs ont jusque-là confirmé leur participation au prochain Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes de handball (hommes et dames) qui aura lieu en mars prochain à Arzew et Oran, a-t-on appris du président du club organisateur, l'ES Arzew. Amine Benmoussa a fait savoir que les clubs ayant déjà confirmé leur participation au Championnat arabe des clubs vainqueurs de coupes représentent des pays du Golfe, tels l'Arabie saoudite, Oman et Qatar, ainsi que des équipes de Tunisie, d'Egypte et de Libye. Ces clubs vont s'engager d'une manière officielle dans cette compétition en début février prochain, a ajouté le même responsable, précisant que le dernier délai des inscriptions des clubs participants a été fixé à la fin du même mois de février. «Nous tablons sur une participation massive dans ce Championnat, car notre objectif est de battre le record détenu par l'édition de Marrakech (Maroc), à laquelle ont pris part 14 clubs», a ajouté Amine Benmoussa. Outre l'ES Arzew, club organisateur, l'Algérie sera représentée, chez les hommes, par une 2e formation. Elle sera connue à l'issue de la coupe d'Algérie de la saison 2019-2020, interrompue en 8es de finale à cause du coronavirus, et qui va reprendre ses droits le 8 décembre en cours, rappelle-t-on. Inscrite dans le cadre des événements expérimentaux en prévision de la 19e édition des Jeux méditerranéens (JM) prévue l'été 2022 à Oran, cette épreuve arabe est mise à profit aussi pour faire la promotion du rendez-vous méditerranéen. Dans ce contexte, l'ES Arzew a prévu de signer, dans les jours à venir, des contrats de jumelage avec l'ES Tunis et Al-Ahly de Tripoli (Libye), pour que ces deux clubs apportent leur contribution aussi dans la promotion des JM, a souligné le président du club algérien. Des contacts dans ce sens sont également noués avec d'autres formations arabes, dont les pays sont concernés par la manifestation sportive méditerranéenne, afin «d'apporter leur pierre à l'édifice», a encore ajouté le même responsable.