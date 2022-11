La sélection algérienne de karaté-koshiki (spécialité kumité-seniors) a remporté onze médailles (5 or, 4 argent et 2 en bronze), à l'issue des championnats du monde organisés du 28 octobre au 1er novembre à Moscou (Russie), a-t-on appris dimanche de l'instance fédérale algérienne (FAKK). Les cinq médailles d'or sont l'oeuvre d'Ali Draifi/Kata (-80 kg), Mourad Tadjine (-60 kg), Zakaria Hadj Ben Ali (-75 kg), Abdelmalek Addar (-90 kg) et Hala Hayoun (-50 kg). De leur côté, les athlètes Anouar Mazari (- 80 kg), Sid Ahmed Bouabid, Selma Hadjaj (-70 kg), Mohamed Abdaoui/ Kata (-75 kg), ont décroché l'argent, alors qu'Ismail Drissi (+90 kg) et Kaouter Boubouma (-65 kg) se sont contentés du bronze. Seize (16) athlètes de l'équipe nationale algérienne de Karaté-Koshiki (messieurs et dames) avaient pris part au Championnat du monde à Moscou (Russie) qui a vu la participation de 14 pays: la Russie, la Tunisie, le Maroc, les Emirats arabes unis, le Japon, le Tadjikistan, l'Azerbaïdjan, l'Inde, l'Australie, la Malaisie, le Mali, l'Afrique du Sud, le Sénégal et la Turquie.

Avant de rallier la capitale russe, l'équipe nationale de Karaté-Koshiki avait pris part à des regroupements dont le premier s'est déroulé du 28 décembre 2021 au 8 janvier 2022 en Pologne, le second à l'occasion de l'organisation de la Coupe d'Algérie (mars - 2022), puis la Supercoupe en juillet à Mostaganem, et le troisième du 29 août au 3 septembre au Centre sportif de Tikjda (Bouira) qui a abrité également le dernier stage le mois d'octobre.