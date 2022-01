La crise couve à Manchester United ! La première défaite sous l’ère Ralf Rangnick (ce week-end contre Wolverhampton à Old Trafford, 0-1), a laissé des traces. Les joueurs ont notamment affiché une mentalité étonnante, peu combative, presque résignée. Forcément, cela fait tache d’huile pour le nouvel entraîneur allemand, censé être un intérimaire jusqu’à au moins la fin de la saison. Seulement 7es de Premier League, à 4 points d’une potentielle place qualificative en Ligue des Champions, il y a urgence à agir. Cristiano Ronaldo a exhorté ses coéquipiers sur son compte Instagram à reprendre les choses en main. Tout n’est pas tout rose pour la star portugaise non plus. La presse anglaise évoque des tensions avec Harry Maguire, notamment. Il n’est pourtant pas question d’un départ cet hiver pour le quintuple Ballon d’or, à l’inverse de très nombreux coéquipiers. Le Daily Mirror affirme même que 11 joueurs en ont particulièrement assez et souhaitent quitter le club durant ce mercato. Le tabloïd ne révèle pas l’identité de chacun mais dévoile tout de même le nom de certains. Luke Shaw en personne a admis qu’il y avait quelques tensions causées par le management, dans un premier temps d’Ole Gunnar Solskjaer, puis dans un second temps de Ralf Rangnick, mais par les mauvais résultats. Ainsi, et ce n’est pas une grande surprise, mais Jesse Lingard, Donny van de Beek, Eric Bailly et Dean Henderson ont tous des envies d’ailleurs. Ils ne sont pas ou très peu utilisés et sont courtisés. Lingard est par exemple dans le viseur de West Ham où il avait été prêté durant la seconde partie de saison l’an dernier, tandis que la doublure de David De Gea est courtisée par l’Ajax.

Enfin, van de Beek et Bailly ne jouent presque jamais malgré le changement d’entraîneur et ont besoin de se relancer ailleurs qu’à Old Trafford. Cela tombe bien, le mercato est ouvert depuis 4 jours.