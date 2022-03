Rafael Nadal (4e mondial), toujours invaincu en 2022, s'est qualifié difficilement pour les demi-finales du Masters 1000 d'Indian Wells en Californie, en battant 7-6 (7/0), 5-7, 6-4 l'Australien Nick Kyrgios (132e). L'Espagnol, devenu fin janvier le plus titré en Grand Chelem avec un 21e sacre glané à l'Open d'Australie, en est désormais à 19 victoires d'affilée cette saison. Triple vainqueur de l'épreuve dans le désert californien (2007, 2009, 2013), il affrontera au prochain tour son compatriote Carlos Alcaraz (19e) ou le Britannique Cameron Norrie (12e), le tenant du titre. Il faudra avoir récupéré de ses efforts, car il a dû lutter 2h48 sur le court, le plus souvent contre lui-même, car, fait inhabituel, il a commis un grand nombre d'erreurs directes, dont sept doubles fautes, certes poussé dans ses retranchement par son adversaire, qui lui a souvent tenu la dragée haute dans les échanges. Mais Nadal, même dans un jour sans, ne lâche jamais rien. À la traîne dans le premier set, il a réussi à débrayer pour égaliser à 5-5, avant de sortir les grands coups dans le jeu décisif, enlevé 7-0. Au grand dam de Kyrgios, très frustré, qui fracassé sa raquette au sol, après lâché un «ferme ta put... de gueule» à un spectateur trop bavard, écopant d'un point de pénalité sur balle de set. L'Australien, renaissant cette année après une année 2020 sans jouer à cause de la pandémie de Covid-19 et une saison 2021 dans les profondeurs, a ainsi été fidèle à sa réputation: aussi fantasque que colérique sur le court. Et, il a montré son meilleur visage dans le deuxième set, en s'accrochant pour profiter d'un nouveau coup de mou au service de l'Espagnol et égaliser à une manche partout sur une volée de revers claquée.