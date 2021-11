Chelsea serait prêt à faire une offre énorme de 84 millions de livres sterling (100 millions d'euros) pour recruter l'attaquant de la Juventus, Federico Chiesa, selon des informations du Daily Mail. L'attaquant italien fait actuellement l'objet d'un prêt par la Fiorentina, une autre équipe de Série A, mais la Vieille Dame dispose d'un accord pour le signer de manière permanente à la fin de la saison. Thomas Tuchel est un grand admirateur de Federico Chiesa. L'attaquant italien s'est notamment révélé lors de l'Euro 2020 remportée avec l'Italie. Il a marqué 3 buts et ajouté 3 passes décisives en 15 apparitions, toutes compétitions confondues cette saison. Pour financer cet achat, Chelsea serait prêt à vendre plusieurs joueurs dont Christian Pulisic ou encore le flop qu'est devenu Timo Werner. Outre le club londonien, le Bayern Munich et Manchester City seraient également intéressés. C'est pour cette raison que les dirigeants des Blues envisagent de passer à la vitesse supérieure sur ce dossier et pourquoi pas acheter le joueur dès cet hiver.