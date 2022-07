Dix athlètes récemment sacrés Champions du monde, dont l'Américaine Sydney McLaughlin, qui a pulvérisé son record mondial du 400 m haies lors des Mondiaux d'Eugene (Etats-Unis), disputeront le meeting de Ligue de diamant de Monaco le 10 août, ont annoncé les organisateurs, hier. Le Qatari Mutaz Barshim, qui a survolé la hauteur aux Mondiaux pour un troisième sacre d'affilée, sera également présent au meeting, baptisé Herculis. La présence de la Jamaïcaine Shelly-Ann Fraser-Pryce, sacrée Championne du monde du 100 m pour la 5e fois à Eugene, et de l'Américain Grant Holloway, désormais double Champion du monde du 110 m haies, avait déjà été annoncée par les organisateurs monégasques. À 35 ans, Fraser-Pryce a dominé la finale du 100m en 10 sec 67 aux Mondiaux, confirmant son statut de femme la plus rapide de la saison et sa longévité exceptionnelle. Elle retrouvera sur la course-reine sa compatriote Shericka Jackson, sa dauphine aux Mondiaux. Un autre sprinteur ayant frappé les esprits à Eugene est annoncé au pied du Rocher: l'Américain Noah Lyles, qui a conservé son titre mondial dans un 200 m stratosphérique en 19 sec 31 (vent: +0,4 m/s), à douze centièmes du record de la légende jamaïcaine Usain Bolt (19.19).