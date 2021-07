Les ministres s'en vont, les acteurs restent sur le terrain. En pleine brouille, les avocats d'Alger, ont accueilli dans l'indifférence générale, le départ de Zeghmati du département de la justice, et l'arrivée du très discret Abderrachid Tabi, qui arrive pourtant, du Val d'Hydra, siège de la Cour suprême, devancé par d'éloquents éloges. «Ce qu'attendent les robes noires, c'est un peu plus de considération aux défenseurs du droit de la défense!» a soufflé l'avocat de Ben Aknoun (Alger), Me Abbas Turqui Abbas qui ne veut plus que l'on marche sur les orteils des avocats.

Me Kamel Mesbah, lui, depuis El Hamma (Alger) nous rétorqua qu'«avec n'importe quel nom à la tête du ministère de la Justice, les multiples et dangereux dépassements ne cesseraient pas, si la politique de l'autruche était toujours en vigueur, sur les hauteurs d'El Biar (Alger)!