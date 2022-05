Me Ahmed Saàdoun est, aujourd'hui, un simple brillant avocat au barreau, après avoir longtemps présidé l'unique chambre administrative de la cour d'Alger. Le but n'est pas, aujourd'hui, d'évoquer le départ en catastrophe de la magistrature, pour une autre mission, peut-être plus humaine et à l'époque, beaucoup moins risquée: le bâtonnat! Mais, auparavant, Saâdoun était président de la section correctionnelle du tribunal d'El Harrach (cour d'Alger). Ce jour-là, il avait face à lui, un jeune inculpé de tentative de vol, qui gigotait si bien, laissait comprendre au juge, qu'il voulait absolument dire quelque chose de très grave au président qui permit au jeune suspect, de s'exprimer! Meddour. S. le jeune détenu regarda autour de lui avant de murmurer, des bouts de mots, daes syllabes, des petites phrases incompréhensibles. Saàdoun, le juge, éleva le ton: «Alors, inculpé! Vous demandez à parler et au moment où le tribunal était toute ouï, vous sortez des bouts de sons inintelligibles! Voyons, un peu de courage ne peut vous nuire! Si vous avez quelque chose à dire, c'est le moment!» Le magistrat avait élevé le ton, et toute l'assistance demeurait silencieuse pour savoir de quoi retournait la prise de parole, accordée d'une façon magnanime, par le président. C'est alors, qu'enhardi par le large sourire d'Ahmed Saàdoùn, l'inculpé Meddour articula en fixant l'assistance, comme pour la prendre à témoin: «M. le président, ce que je vais dire est sous ma seule responsabilité et non celle de Me Med Djediat, mon avocat qui ignore ce que je vais déclarer, et qu'il m'excuse, d'ores et déjà, pour cet oubli: C'est grave comme déclaration, mais je prends le risque de la crier publiquement, (alors que le public retenait son souffle). Les policiers m'ont balancé une sacrée raclée! Et, je vous assure que...

-Ah, la bonne affairee! Au poste de police, on vous aurait battu! Je veux bien vous croire, mais la loi m'oblige à entendre des témoins! On n'accuse pas comme ça, les éléments d'une institution, sans au moins deux témoins oculaires!»s'écrie le juge avec beaucoup de conviction dans sa réponse d'un magistrat, qui n'obéit qu'à la loi et à sa conscience. Alors, là, mes amis, le jeune détenu éclata:

«Des témoins, des témoins, avez-vous vu comment sont aménagés ces trucs? C'est comme si on m'avait tapé devant la fenêtre qui donne sur la rue du coin!» Il s'essuya le front qui perlait, car toute l'humidité d'El Harrach (Alger) se déversait dans la salle d'audience.

Le procès se poursuivit dans un calme plat. Et, comme pour se faire pardonner, le président condamna au sursis l'auteur de la tentative de vol, une façon, comme une autre de faire oublier la correction du commissariat!