Voilà bientôt plusieurs mois que l'affaire dite de «la cocaïne» a commencé par l'arrestation, de Kamel «El Bouchi», un gros importateur de viande congelée, et à l'occasion, propriétaire d'une immense agence immobilière, qui s'ouvre sur les communes les plus riches de la wilaya d'Alger. (Kouba, Bir Mourad Rais, Ben Aknoun, Hydra, El Biar, ect.) Depuis l'éclatement de cette affaire qui a de suite éclaboussé les autorités d'Oran où le bateau «suspect» avait été dénudé pour découvrir des tonnes de poison, les mauvaises langues s'étaient déliées pour répandre son venin sur tout ce qui est Etat, régime, gouvernement, services de sécurité, (évidemment) et même partis politiques.

Le principal suspect fut «El Bouchi» qui servira de grand, ignoble, l'homme à abattre, bouc émissaire, quoi. Ce nouveau riche entrait comme dans un hammam, dans les bureaux feutrés des cabinets des

ministres, des présidents d'APC, lesquels, forts des coups de fil «d'en haut», répondaient à tous les desiderata du sieur. Les affaires florissaient, les villas coloniales disparaissaient les unes après les autres, au grand dam des propriétaires qui étaient largement «remboursés» par l'octroi d'appartements, de lots de terrain qui se trouvaient dans la seconde circonférence de la banlieue de la capitale. El, puis, hop! En un tour de main, tout s'écroule. Un bateau est fouillé. On y découvre pas moins de 600 tonnes de cocaïne!

La marchandise est enfouie dans les tonnes de viande importée par Kamel Chikhi dit «El Bouchi» qui ne saura jamais ce qui lui est arrivé! L'empire de Kamel

«El Bouchi» fond peu à peu! Les travaux de construction d'Alger s'arrêtent net!

Les vidéos montrant un joyeux Kamel s'amusant comme un enfant sur son bateau de croisière, s'éteignent. Les gendarmes dont la cote ne cesse de grimper au sein de la population, multiplient les investigations pour arriver à cerner ce personnage hors du commun!

La justice et sa légendaire lenteur se saisissent du dossier à bras-le- corps. Les décideurs de la justice mettent le paquet.

Les meilleurs magistrats du moment sont appelés à la rescousse! Après l'étape de la demande de coopération avec l'étranger, notamment les commissions rogatoires, leurs examens par les pays d'Amérique latine et les Européens, enfin les réponses. D'ici là, que d'eau coulera sous les ponts!

Entre-temps, les gendarmes ont déterré d'autres affaires de moindre importance, mais tout de même, qui ont mené

«El Bouchi» devant les sections correctionnelles des tribunaux de Sidi M'hamed-Alger, Tipaza et Blida. Dans tous les procès qu'il a eus, il n'a échappé à aucune sanction!

Le 18 avril dernier, la section pénale du tribunal de Tipaza a infligé la peine de 2 ans d'emprisonnement ferme contre Kamel Chikhi pour «octroi d'indus avantages». Cette peine a surpris plus d'un, sauf que ce n'était pas l'affaire de la cocaïne qui en est encore au stade de l'instruction. Cette dernière, qui peut durer un bon bout de temps pour les causes citées plus haut, en est à ses balbutiements!