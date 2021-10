Les avocats d'Alger voient arriver le 23 octobre, tel un météorite fonçant sur la planète «Terre», comme un bon signe de vie agréable, après le renouvellement du barreau.

Ils se rendent par dizaines toutes les heures, dès qu'ils sont dans les parages à Alger-Centre! Comme il y a deux entrées au tribunal de Sidi M'hamed, il est donc plus facile d'accéder au rezde -chaussée, de passer deux minutes saluer le bâtonnier sortant, mais tout de même candidat, dans la liste de Me Med-Hassan Baghdadi, que la vox-populi, donne comme élu, avec une large avance sur ses confrères de toujours, adversaires d'un jour! Evidemment, les pronostics demeurent au stade du seul pronostic, et les résultats, que nous avançons ne sont que probabilité!

Rencontré en pleine rue de la Liberté, Me Bousselhiou, toujours souriant, a souhaité quand même, bonne chance à tous les candidats, même s'il ne veut pas s'avancer à donner un favori.

Me Fayçal Hadjout, l'huissier de «Mohand-Saïd Hamdine» (Bir Mourad Rais- Alger), s'est rappelé au bon vieux temps lorsqu'il était jeune avocat, même si le nouveau métier lui plaît comme celui d'une «robe noire».

De toutes les façons, l'avocat ou l'huissier de justice sont d'authentiques partenaires solides de la justice!

Un peu plus tard nous rencontrâmes Me Nadira Mamoun, l'huissière de justice dans l'enceinte du tribunal de Bir Mourad Rais (Alger).

D'une manière chevaleresque, elle répondit sans détour à une question relative à sa fonction, qu'elle aime, visiblement, par- dessus tout! C'est alors que passa en coup de vent, le procureur de la République en titre, en direction du guichet unique où un monde fou s'y pressait, mais qui était royalement servi. Attention, lorsqu'on écrit «un monde fou», ce n'est pas tant le nombre de citoyens qui s'y trouvaient, mais l'exigüité des lieux, qui fait que cela donne l'impression de bousculades!