La pauvre victime est vite priée par le président d'évoquer ses malheurs passés entre les mains de voyous, qui ont abusé d'elle! Sur insistance du juge, la pauvre dame dut alors s'adonner à une véritable autoflagellation, qui lui permettra de vider sa rancoeur, son ras-le-bol car il fallait bien qu'elle se débarrassât de son très lourd et gênant poids de «fille à passe», puisque, l'âge aidant, elle était résolue à en finir avec ce cauchemar! Elle entra dans le récit, comme on déverse une récitation apprise par coeur: elle déballa toute sa maudite vie de sale fille, rejetée par la société, une société en mal de mépris envers les ratés de tous poils!

«- Le premier qui m'a souillée à jamais, était Abdenour H. Notre voisin de cité au bled. Il n'a plus reparu pour être remplacé par Kaci D. Son copain à qui il a refilé mes coordonnées et ce seront ensuite les Nouri, Rached, Taha, Liamine et Midani, Abdenasser, tous des commerçants du quartier, Sebti, Bouhadjar, Abdelfatah, Djemài, Grari et Mostefaoui, des fonctionnaires débutants...

Ensuite, c'est devenu mon quotidien. J'ai pratiqué ce «métier» un peu partout dans cette localité où je ne connaissais personne et où maintenant j'y suis comme une pestiférée!» Très tôt déjà, lorsqu' elle avait 12 ans, elle a été violentée et avait reçu des coups et blessures. Elle est rejetée par tout son entourage, elle, qui, déjà, était née sous X... n'a aucune chance d'être un jour normale, comme toutes les jeunes filles de son âge. À la voir debout, on lui donnerait le triple de son âge!

Le destin a fait que S.C. est encore une fois victime de viols répétés par, tenez -vous bien, une nuée de voyous, la nuit, étant le moment privilégié pour se libérer de la frustration.

Dépucelée par un proche parent, alors qu'elle n'était qu'une fillette jouant à la poupée dans un bourg du pays, elle tombera enceinte à 16 ans. Elle connaîtra ensuite les affres de l'avortement, préférant la disparition du bébé aux quolibets des gens qui apprendront la nouvelle. Son visage n'avait rien à voir avec sa voix. Sous le menton, sur les tempes, sur la joue, nous arrivons à voir des traces de brûlures profondes faites à l' aide de cigarettes, des griffures probablement causées par des concurrentes dans les rues qui sont devenues par la force des choses de grandes scènes où se jouent quotidiennement des drames où l'impunité est reine, à ne pas en finir. Mais ici, les rues, les violeurs, les agresseurs sont-ils à blâmer? Certainement, non et non! Mais la vie est ainsi faite...