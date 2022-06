L'agence Cnas de Béjaïa organise une campagne d'information au profit des bénéficiaires de l'allocation chômage de la wilaya de Béjaïa. Ils sont au total 24 581 et affiliés automatiquement, grâce à la modernisation du secteur mais aussi à l'entraide administrative de la direction de l'Anem (Agence nationale de l'emploi). On note, pour cette catégorie d'assurés sociaux, 6 683 détenteurs de cartes Chifa et plus de 1 700 autres, dont les cartes nouvellement produites mais non encore remises. À cet effet l'agence Cnas de Bejaia invite tous les titulaires de l'allocation chômage à se déplacer aux centres et antennes de paiement les plus proches de leur lieu de résidence, afin de mettre à jour leur carte Chifa au cas où ils en sont déjà détenteurs lors de leurs cursus universitaires ou de récupérer celles nouvellement produites. Les assurés sociaux ciblés sont sans doute ceux dont le message (SMS) de mise à disposition ne leur est pas parvenu, en l'absence de coordonnées téléphoniques et son enregistrement dans la base prestations.

Cette catégorie est invitée à déposer les demandes de cartes Chifa, auprès des structures d'affiliation les plus proches de leur domicile. Il doivent, pour cela, être munis d'une copie de la carte nationale d'identité et d'une photo biométrique. Il existe également la possibilité de demander la carte Chifa en ligne via l'espace El-hanaa (https://elhanaa.cnas.dz), un espace sécurisé et personnel de l'assuré social via le Web, qui émarge les déplacements aux guichets de la Cnas.

Pour ce faire, il suffit de télécharger la photo format image et saisir le groupage sanguin et valider la demande, à distance. Ces différentes applications en ligne s'inscrivent dans le cadre de l'utilisation des nouvelles techniques d'information et de communication pour une meilleure prise en charge et qualité de service public. Afin d'assurer un service d'excellence à distance, l'assuré social en général peut s'inscrire sur l'espace El hanaa en créant un mot de passe personnel sur le lien(https://elhanaa.cnas.dz/inscription.xhtml). Outre la demande de la carte Chifa en ligne, l'assuré peut profiter d'autres service dont la vérification du taux et de la date des fins de droit aux prestations, le téléchargement de l'attestation d'affiliation, la consultation de l'historique des prestations servies, le remboursement des indemnités journalières en assurance maladie, accident de travail et maladie professionnelle, l'envoi des arrêts de travail en ligne, la demande le congé de maternité en ligne et, tout récemment, ajouté la rubrique les préoccupations de l'assuré social. Toutes ces mesures entrent dans le cadre de la campagne d'information et de sensibilisation, particulièrement des bénéficiaires d'allocations chômage pour l'obtention et la remise des cartes Chifa conformément au décret exécutif N°22-70 du 10 février 2022. Cette nouvelle catégorie d'assurés sociaux a droit aux prestations en nature de d'assurance maladie, conformément à la loi 81/11 du 02/07/1983 modifiée et complétée par la loi 11-08 du 05 juin 2011 et couvre également les ayants droit de l'assuré social (conjoint, enfants...), conformément à l'article 67 de la même loi.