Une conviction du staff dirigeant de la commune d'Annaba. Une équipe dont la feuille de route a viré de 360° par rapport à son prédécesseur. Pour le président de l'APC d'Annaba, le temps de la gestion archaïque est révolu. Selon lui, il est temps de ratisser large dans la modernisation du développement de la commune d'Annaba. Le projet «Annaba Bike City» qui a démarré d'un rêve est aujourd'hui réalisable. Initié par l'association «Green Bike», représentée par Billel Guerfia, ce projet vient enfin de trouver l'adhésion et la contribution escomptée des directions des secteurs concernés à Annaba, pour sa concrétisation. Ledit projet a eu l'aval des associations, entre autres de l'environnement premier partenaire. Il a également eu l'approbation du wali d'Annaba, des députés et des élus de la wilaya d'Annaba. Un signe très encourageant, surtout que ce projet avait été présenté aux précédents responsables communaux d'Annaba, sans, pour autant, suscité le moindre intérêt. Et pourtant, il s'agit d'un projet ambitieux. L'impact des bienfaits de la pratique du vélo sur la santé et l'environnement et ses dimensions écologiques, environnementales et économiques est indéniable, a expliqué le porteur de ce projet écourbain, premier du genre à travers le territoire national. Pour la concrétisation de ce projet, le président du conseil municipal de la commune, a, lors de la rencontre consacrée, ce samedi, à la présentation du projet, appelé à la contribution de toutes les volontés. Bien qu'estimant que sa concrétisation nécessite d'importants fonds, le projet est, néanmoins, réalisable avec le concours de toutes les volontés bienveillantes. «Step by step» et la commune d'Annaba sera la ville pilote dans ce type de projets qui servira d'exemple pour être généralisé à travers toutes les villes du pays. Les initiateurs du projet tablent sur 150 km de pistes cyclables à l'horizon 2030, avec la création de 15 établissements de location de vélos dans la commune d'Annaba, susceptibles de créer des postes d'emploi directs et indirects. Pour sa part et dans un premier temps, l'APC d'Annaba table sur la réalisation de 25 km de linéaires cyclables d'ici la fin de sa mandature. Le schéma du tracé des pistes cyclables retenues pour l'année 2022, consiste en la réalisation, comme expliqué par le P/APC, Youcef Chouchane, de 5 km de pistes cyclables dans la ville d'Annaba, à partir du centre-ville à travers les voies parallèles au cours de la Révolution vers Sidi Brahim, à la sortie sud de la ville, et constitueront la base d'un projet modèle et ambitieux qui conduira vers la modernisation de la ville. Dans le cadre du même projet, le P/APC a fait savoir qu'il est prévu la création d'un jardin au niveau du rond-point du «Pont Blanc» pour l'entraînement et pour encourager les enfants à faire du vélo. Au-delà, il est également retenu, lors de la première phase, la réalisation de quatre parkings à vélos, en plus de lieux de réparation. Youcef Chouchen a souligné dans ce sens qu'une enveloppe de 70 millions de dinars est retenue à cet effet. Par ailleurs, toutes ces opérations nécessitent l'implication des différents intervenants, notamment les opérateurs économiques, responsables, société civile et les notables de la ville dans ce projet pour relever le défi afin de faire d'Annaba une ville cyclable. Un avant-goût de ce projet «Annaba Bike City» très perceptible au sein de l'assistance, doit faire l'objet d'une sensibilisation afin d'assurer l'interaction et l'implication des habitants de la ville. Dans ce sens, les associations versées dans le domaine de l'environnement sont appelées à mener des campagnes de sensibilisation auprès des jeunes et des professionnels pour la généralisation de l'utilisation des vélos. En somme, se voulant modernistes par excellence, les responsables de la commune du chef-lieu d'Annaba ont adopté le slogan «Let's make our life easier and better.» Ce qui traduit et reflète une volonté déterminée à vouloir réussir un savoir à portée de main.