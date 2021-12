L'installation des Assemblées populaires communales se poursuit à Béjaïa mobilisant les cadres de la wilaya pour superviser les opérations. Des opérations ne concernant que les Assemblées aux majorités absolues. Les autres restent suspendues aux verdicts que prononcera le Conseil d'Etat par rapport aux multiples recours déposés par les listes et candidats contestataires des résultats préliminaires. Les Assemblées installées jusque-là auront par la suite à élire les présidents et l'ensemble des démembrements de base, à savoir les vice-présidences et les commissions. Certaines d'entre elles connaissent déjà leurs présidents. Les communes ayant vu leurs Assemblées installées ces derniers jours sont: Barbacha, Draâ El-Gaïd, Akfadou, Tifra, Kherrata, Aokas, Ouzellaguen, Tamridjt, Bouhamza et Souk El-Tenine,Tizi N'berber et Amizour, Draâ El-Gaïd et Kherrata. Toutes ces Aassemblées nouvellement élues comprennent des listes ayant obtenu une majorité absolue des sièges. Le jeu des alliances a, certes, commencé, mais reste incertain avec les recours introduits. Le marchandage des alliances n'en finit pas de changer au gré des humeurs. Toutes les listes peuvent prétendre à une candidature du fait que la loi ne précise aucun critère dans ce sens. Au niveau de la commune du chef-lieu de la wilaya, le Front de Libération nationale vainqueur avec une majorité relative, est contraint à une alliance avec d'autres listes, dont les indépendants ou le FLN.

Au niveau de l'APW, si on est à peu près sûr que le président sortant, Mehenni Hadadou, succèdera à lui-même, il reste que les alliances ne sont pas totalement finalisées et que des surprises peuvent survenir à tout moment.