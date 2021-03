La femme battue est un éternel problème posé pour toute la planète Terre. C'est, visiblement un os mis entre les bras de la justice qui n'est pas arrivée à annihiler ce fléau! Lorsqu'on apprend que des pays aussi avancés que les U.S.A. l'Allemagne, l'Italie, la Suisse ou les Pays-Bas, l'Irlande, la Russie etc. connaissent des ruées sur les juridictions qui ne s'en tirent qu'avec des décisions contre le mari violent, de quitter le domicile, de ne pas s'en approcher, sinon à une distance arrêtée par une ordonnance du juge etc. Comment faire pour éviter le revers de la main du mari en colère ou en état d'ébriété? Comment ne pas recevoir, à une heure du matin passée, une tannée de chienne, doublée d'une raclée au ceinturon que monsieur a arraché, au moment où son éternelle crise de nerfs, ne peut se calmer qu'à la suite, d'une gifle bien placée, comme seuls, les spécialistes savent en distribuer au mauvais moment, souvent, trop souvent même. R.D.est une ex - femme battue, qui a décidé de quitter définitivement le mari violent et sa patrie, pour un pays voisin où les femmes ne sont pas gâtées, malgré le tintamarre fait autour de la soi-disant «liberté de la femme»! Venue aux funérailles de sa grand'mère, R.D.raconte avec amertume comment elle a décidé de rompre totalement avec son second mari avec lequel elle a vécu à l'étranger,12 années d'enfer sans avoir, heureusement, fait des enfants! «Je l'ai supporté jusqu'à le vomir! J'en avais jusque- là, (elle désigne le bas du front) car ses coups me faisaient de plus en plus mal. Mais pourquoi n'ai-je pas pensé à le quitter plus tôt? Je me disais qu'avec l'âge, il s'assagira, mais, erreur, il continuait plus férocement, plus brutalement et ce n'est qu'après avoir épuisé toutes les voies raisonnables que je l'ai envoyé paître ailleurs, oui paître, car ce n'était qu'un veau sauvage, un veau si rebelle qu'on aurait vite, envie d'égorger, d'écorcher et de découper en carrés à cuire sur un feu de bois, dehors, en cette douce température de mars 2021!»