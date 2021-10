Séraïdi, le coin naturel le plus sublime de l'est algérien, fait l'objet d'un massacre caractérisé, de par les constructions en béton qui ne cessent de pousser, sur ses monts et au sein même de ses forêts. Situé à 14 km du chef-lieu de la wilaya d'Annaba, Séraïdi, ex-Bugeaud, le poumon de toute la wilaya d'Annaba, n'est aujourd'hui que la proie des promotions immobilières, poussant un peu partout à travers toute la commune. Située à plus de 800 m au-dessus du niveau de la mer, les monts de Séraïdi, culminant à plus de 1 200 m d'altitude, font l'objet d'un grignotage effréné, à la faveur d'une urbanisation anarchique sans précédent. Le patrimoine foncier de cette station balnéaire a été quasiment dilapidé, de la manière la plus légale, notamment par les propriétaires terriens. Ces derniers, pris la fièvre mercantilie, se sont adonnés à la construction de plates-formes en béton, pour profiter de la régularisation dans le cadre de la loi

15-08. De même pour les constructions illicites bâties sur des terres appartenant à l'État. Ces plates-formes ont été enregistrées auprès de l'APC qui a avalisé les constructions en attendant la fameuse «ettaswiya». Bien que des poursuites judiciaires aient été engagées par l'agence foncière de la wilaya, afin de récupérer les terrains spoliés de l'État, la situation est restée au statuquo. Une situation qui a perduré dans le temps, donnant lieu à une dilapidation orchestrée du foncier, au bénéfice des chasseurs de terrains pour des constructions au nom du tourisme. Un tourisme ou, plus précisément, «un tout risque», quand toutes les constructions lancées en hauteur ont fermé tous les couloirs de courants d'air de cette commune et de tout, Annaba.

Car, de mémoire des habitants de Séraïdi, appelés communément «Djebaylia», jamais le village de Séraïdi n'a enregistré des températures au-delà de 21° C en plein mois d'août. Ces dernières années, Séraïdi affiche des températures dépassant les 35° C, frôlant, par moment les 40° C, comme ce fut le cas pour cette année. La situation s'est aggravée, également par l'abattage de quelque 6 000 arbres, par une entreprise, pour un projet de gaz. Un projet cautionné, nous dit-on (...), au détriment de toute une forêt, en dépit de l'opposition des services concernés. Mais que peut-on faire, quand il s'agit d'un ordre émanant du «téléphone», nous révèle-on. Une forêt servant, outre à la préservation de l'environnement naturel, au tourisme de montagne. Un fait dénoncé par des associations sportives et culturelles activant dans la promotion et la redynamisation du tourisme de montagne et de forêt dans les monts de Séraïdi. Ce village, destination touristique par excellence, en raison de ses atouts touristiques naturels, maritimes et montagneux, a enregistré un grand recul de 50% des voyages en montagne et des randonnées pédestres, qu'organisent, chaque semaine, ces associations. Le massacre auquel est sujette cette station balnéaire est visible à l'oeil nu, mais aucun ne daigne entreprendre la moindre action pour stopper ce gâchis. Dans une indifférence totale, on assiste à ce crime contre la station balnéaire de Séraïdi où l'environnement naturel, les montagnes et les forêts sont agressés.

Les cas de massacre se suivent et se poursuivent dans ce village, où la destruction de l'environnement naturel est flagrante, à telle enseigne que les habitants ne savent plus où donner de la tête et lancent un appel aux hautes autorités de l'État, pour intervenir rapidement. Faute de quoi, les spécificités de station touristique et, surtout, de station balnéaire par excellence, de Séraïdi seront compromises. Pour ceux qui ne connaissent pas Séraïdi, c'est un don de Dame nature dont le calendrier des quatre saisons reste bien chargé. Doté d'inépuisables atouts naturels, Séraïdi demeure l'indétrônable destination des vacanciers, en été, avant de se transformer, en hiver, en Mont-Blanc de toute la wilaya d'Annaba. En période hivernale, toute la chaîne montagneuse se couvre de neige et de brouillard, avant de réapparaître, au printemps, sous un nouveau couvert verdoyant, sublime. Un environnement naturel convoité par les habitants de Annaba, ses hôtes nationaux et étrangers, mais surtout par les sportifs algériens. En effet, doté d'un équipement sportif unique en son genre, le Creps (Centre régional d'éducation physique et sportive), en l'occurrence, la commune de Séraïdi a bien mérité son statut de station balnéaire par excellence. Cet équipement sportif, qualifié de perle, niché sur les monts de l'Edough, fait aussi la fierté de Séraïdi et de toute la wilaya d'Annaba. Des équipes et des clubs de toutes les disciplines sportives, viennent, en raison de sa situation et de son environnement naturel, pour y passer des stages à huis clos.

Aujourd'hui, face aux sempiternelles agressions de l'environnement naturel de la commune de Séraïdi et face à l'indifférence des autorités locales, la pérennité de cette station touristique et balnéaire par excellence est mise en jeu et, avec elle, l'avenir du Creps.