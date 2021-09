En effectuant un saut, jeudi dernier, au tribunal de Miliana (cour d'Aïn Defla), nous avons été agréablement surpris par les éloges lancés en direction d'Abderrachid Tabi, le tout nouveau ministre de la Justice, garde des Sceaux, qui a procédé récemment à un mouvement partiel des magistrats. «Pour une fois que nous avons eu droit, en 2019, à une bonne équipe de magistrats, qui sont vite passés à l'action, en dressant l'état de la justice locale, et en éliminant quelque peu les quelques nuisances qui perduraient depuis un bon bout de temps, le travail des collègues, éclaboussant au passage, le prestige de notre ville, nous avons été agréablement très surpris, de la position du nouveau ministre, qui n'est pas venu essuyer le boulot, sagement effectué par son ami et prédécesseur! Nommer le docteur en droit, Azziz, de Relizane au poste de président du tribunal de Miliana, et une procureure de la République, de classe, est en soi une bonne initiative qui honore la justice du coin! Finis les soupirs, protestations et lamentations des justiciables, il sont bel et bien finis!

Les deux chefs du tribunal travaillent en osmose, pour le bien de tous les Milianis qui ont malheureusement, trop souffert, de la longue et fastidieuse, appartenance de cette juridiction à la cour de... Chlef! Quand on connaît l'histoire de Miliana et celle d'autres localités de la même région, il y a de quoi s'arracher les cheveux de désespoir! Heureusement que les justiciables trouvent que la justice locale, potable, même si certains citoyens au parfum de ce qui se passe dans les milieux judiciaires, comme par exemple le laisser - aller constaté à l'encontre d'un magistrat de la région, victime d'un flagrant et insupportable parti pris, même après l'acquittement! Il était procureur de la République en titre, très bien noté, au moment où il a fait les frais de la campagne anti-Kamel el Bouchi, au moment où on battait des mains pour arrêter tout ce qui s'apparentait à des magistrats suspectés d'avoir trempé les phalanges dans le «fiel» du trafic tous azimuts de l'époque!