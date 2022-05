Le tout dans une ambiance de fête. Les autorités de la wilaya et de l'université de Béjaïa ont commémoré la Journée nationale de l'étudiant afin de rendre hommage à tous ceux qui se sont sacrifiés pour que vive l'Algérie libre et indépendante. Le 19 mai 1956 est une date qui représente un tournant décisif dans la guerre de libération. Des lycéens et des étudiants ont décidé de quitter les bancs des universités et des lycées pour rejoindre les rangs de la révolution. Le ralliement des étudiants algériens à la guerre de Libération nationale a apporté une plus-value à la révolution sur tous les plans. En cette occasion, une gerbe de fleurs a été déposée à la mémoire des martyrs du 19 mai 1956. Le wali accompagné des autorités civiles et militaires a saisi l'occasion pour passer en revue les conditions de vie des résidences universitaires à Béjaïa. Cette visite d'inspection, qui lui a permis de recenser toutes les lacunes, a été ponctuée par une réunion avec les étudiants qui lui ont fait part d'un certain nombre de besoins et de préoccupations.

Le chef de l'exécutif s'est engagé à prendre en considération les lacunes présentées pour leur traitement dans les plus brefs délais.

Au niveau de la résidence Targa Ouzemour, le wali a inspecté la restauration et la réhabilitation de l'édifice touché par le dernier tremblement de terre ayant frappé la wilaya de Bejaïa.

Le wali, accompagné du président de l'Assemblée populaire de wilaya, des membres des deux chambres du Parlement, des autorités civiles et militaires, du secrétaire de l'organisation des moudjahidines, des élus locaux, de la famille révolutionnaire, avait auparavant visité une exposition de photos organisée au musée du moudjahid. À cette occasion, l'étudiant moudjahid «Hakimi Athman», qui avait rejoint les rangs de l'Armée de Libération nationale, a été honoré.