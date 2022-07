La transplantation d'organes, à partir de donneurs décédés, a fait, récemment, l'objet d'une journée d'étude à Constantine. Une procédure à promouvoir et à encourager, ont estimé les participants, réunis à la cour de justice, lesquels ont insisté sur l'importance de don d'organes. Intervenant lors de cette journée, le professeur Souheïla Zemmouchi, chef du service néphrologie, dialyse et suivi des greffés à l'Établissement hospitalier spécialisé (EHS) Daksi de Constantine, a estimé que «la transplantation d'organes à partir de donneurs décédés constitue une solution radicale pour les patients dont la vie est tributaire de ce don». Elle ne manquera pas de souligner, en marge de cette journée, que «beaucoup de demandes de transplantation rénale, formulées auprès de l'EHS Daksi, peinent à être satisfaites, pour un problème d'incompatibilité».Néanmoins, selon elle, il est possible de contourner cette contrainte par l'encouragement de «la transplantation d'organes à partir de cadavres». Quoique les citoyens demeurent réticents vis-à-vis de cette opération, elle a assuré, cependant, que «la religion, via les fetwas et les études faites dans ce sens, a autorisé cet acte qui permet de sauver la vie des personnes en difficulté sanitaire extrême». Pour rappel, l'EHS Daksi a réalisé, en 2019, sept transplantations rénales, alors que cinq ont été réalisées en 2020. Pour l'année 2021, le même établissement en a réalisé 11: «L'encouragement de la transplantation à partir de donneurs décédés serait en mesure d'améliorer davantage le bilan des opérations». Concernant le volet, juridique, Karima Mahrouk, directrice du laboratoire des études appliquées en droit à l'université des Frères Mentouri Constantine 1, soutient que «l'absence d'une législation régissant cette activité aurait continué de constituer un fonds de commerce pour des réseaux criminels usant de la fragilité de certains donneurs pour effectuer des transplantations au noir, sans prêter la moindre attention au devenir de ces donneurs». Dans son intervention, elle souligne également «des peines allant jusqu'à 20 ans de prison, si la victime est mineure ou handicapée, requises à l'encontre des trafiquants». Tout en appelant à la promulgation d'une loi relative à la transplantation, la conférencière a insisté sur la mise en place d'une assurance pour le donneur, considéré comme la partie la plus touchée et a insisté sur l'importance de l'intervention de l'État afin de promouvoir cette mission humanitaire.