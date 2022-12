C'est le branle-bas de combat. La lutte contre le commerce illégal est ouverte sur plusieurs fronts. Des opérations effectuées en fin de semaine dernière ont été couronnées par d'importantes saisies, entrant dans le cadre de la lutte contre la contrebande. La première a été opérée par les éléments de la brigade de la sécurité routière d'Oran près le groupement de la Gendarmerie nationale de la wilaya, plus précisément au barrage routinier

d'El Karma, à l'entrée sud-ouest de la ville d'Oran. Elle a abouti à la saisie de plus de 400 kg de viande rouge avariée. Les hommes en tenue verte ont été attirés par un véhicule utilitaire prenant la destination de la ville. Après son immobilisation pour vérification des papiers, les gendarmes découvrent une importante quantité de viande rouge transportée dans des conditions ne répondant aucunement aux règles fixées par la réglementation. Au vu des odeurs dégagées, ils ont dû recourir au contrôle bactérien par les services vétérinaires. Ces derniers, catégoriques, ont affirmé que la viande en question constitue un danger à la santé publique, du fait qu'elle est totalement impropre à la consommation. Pourrie, la viande a été saisie et remise au parc zoologique d'Oran.

Le transporteur, lui, encourt des mesures contenues dans le Code de procédure pénale. Il fait désormais l'objet de poursuites judiciaires pour des faits liés à l'exercice illégal d'une activité commerciale, transport d'un produit de consommation périssable, exposant la santé publique à des risques, transport et commercialisation d'un produit de consommation dans des conditions ne répondant pas aux normes d'hygiène, non-respect de la chaîne de froid et défaut des conditions liées à la protection du consommateur.