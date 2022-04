Durant chaque évènement national, fête religieuse ou nationale, les salariés et retraités se précipitent vers les postes pour retirer leurs dus. Ce qui provoque généralement de grandes foules devant les postes. Généralement, les plus âgés supportent mal l'attente qui dure parfois des heures. Pour cette raison et à l'occasion du mois de Ramadhan, les autorités locales ont eu l'idée de réquisitionner, pour une semaine, la maison de jeunes «Bachtarzi» à la cité Filali(Constantine) pour la transformer en un bureau de poste afin d'alléger l'encombrement à l'intérieur des bureaux de poste, à Constantine. Pour ce faire, il a été procédé à l'installation d'un réseau approprié. L'objectif est de faciliter les opérations de retrait des pensions de retraite de ces personnes âgées, en ce mois sacré. L'opération supervisée par le wali de Constantine a été mise en oeuvre en coordination avec la direction de la jeunesse et des sports et Algérie poste. Une opération appelée à être renouvelée à chaque versement de la pension de retraite. Cette salle de sport n'est pas la seule a avoir été réquisitionnée en la circonstance. En effet, la Maison du syndicat Abdelhak Benhamouda, située au centre-ville de Constantine, d'ailleurs juste derrière la Grande Poste, a été également mise à la disposition des retraités afin de permettre à toutes les catégories de la population de retirer facilement leur argent. L'opération se déroule jusqu'à présent dans de bonnes conditions avec une grande fluidité. Comme nous avons pu le voir, les abonnés sont plutôt satisfaits du fait que cette procédure permet de gagner un temps précieux et d'éviter les grandes foules qui finissent généralement par des affrontements entre les citoyens.