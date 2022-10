Avec l'équipe en mission dans la commune d'Akfadou nous avons vécu une journée, qui nous a permis de prendre la mesure des difficultés rencontrées sur la terrain, notamment celles liées aux tablettes et la connexion Internet. « nous avons été contraints de recourir aux moyens traditionnels, à savoir les formulaires en papier pour procéder au recensement», nous dit un recenseur qui gardait encore l'espoir de voir l'opération se prolonger pour pouvoir achever le travail dans les meilleures conditions.

C'est fait depuis hier, l'opération se poursuivra jusqu'à samedi soir. Ce qui permettra aux recenseurs de reporter toutes les données relevées sur papier sur les tablettes maintenant que l'équipe de l'Office national des statistiques leur a rendu visite.

Depuis le 25 septembre dernier, les communes de Béjaïa vivaient au rythme d'une opération de recensement général de la population. Les autorités locales avaient réuni tous les moyens pour assister les agents recenseurs tout le long de l'opération au niveau des 52 communes.

À Akfadou, l'équipe des recenseurs ont élu domicile au niveau de la bibliothèque communale Hocine Ait Ahmed. À notre arrivée, les agents s'affairaient aux dernières retouches pour achever cette opération, sixième du genre depuis l'indépendance du pays.

La clôture qui était prévue pour le 9 du mois en cours, demandait encore plus de temps. Et les agents recenseurs pressentaient déjà un prolongement. «Il nous faudra un minimum d'une semaine pour reporter toutes les informations sur le logiciel destiné à cet effet», nous expliquait le chef de l'équipe.

Sous le slogan «recenser notre présent pour construire notre avenir», le Rhph reste la plus importante enquête de recueil de données statistiques que l'Office national des statistiques a lancé. «Elle permet de disposer de databases qui appuieront, une fois analysées les politiques publiques», indique encore Djamel. C'est tout un dispositif comportant autant d'informations en mesure d'éclairer les opérateurs économiques et institutionnels afin de tracer des programmes d'actions avec plus de précisions. La base de données recueillie permettra au pays d'évaluer les progrès accomplis jusque- là et envisager des correctifs afin d'assurer un développement socio-économique le plus indiqué pour le pays.

Au niveau de la wilaya de Béjaïa, 1493 agents recenseurs ont été recrutés et formés par 70 formateurs, qui ont donc commencé leur travail sous la supervision de 273 inspecteurs. Depuis 15 jours, ils étaient sur le terrain à se rapprocher des ménages pour recueillir des informations sur les habitants ainsi que sur leurs conditions de vie à base d'un questionnaire papier ou sur tablettes.

Les équipes d'agents recenseurs ont ainsi 15 jours pour mener à bien cette mission. Mais le déficit en communication et en sensibilisation ont provoqué beaucoup de difficultés aux agents recenseurs, contraints parfois à rendre visite à des particuliers trois ou quatre fois.

« Les gens ont été peu informés de l'opération», fait remarquer ce jeune recenseur et ce malgré les appels lancés à la population pour faciliter le travail des agents recenseurs.

Bref, l'opération a été menée de bout en bout. Il reste à présent à remplir de nouveau les formulaires sur les tablettes et transmettre toute les données à l'Office national des statistiques. La mission n'a pas été facile mais elle a été accomplie et c'est là l'essentiel.