L'habitat et le relogement, deux urgences. C'est ce qui est ressorti de la dernière réunion de l'exécutif de wilaya. Une rencontre sanctionnée par la décision de lancer, à partir du 20 août de l'année en cours, la plus grande opération de relogement au profit des occupants de l'habitat précaire. Plusieurs communes, dont notamment la municipalité d'Oran, sont concernées pas ce programme, consistant en l'attribution du logement social, en plus des communes abritant des habitations fragilisées par le dernier tremblement de terre.

Il s'agit principalement des localités de la partie Est d'Oran, comme Arzew, Gdyel etc. «Plusieurs familles sinistrées seront relogées dans des habitations décentes», a-t-on indiqué, soulignant que «plusieurs autres familles de plusieurs communes seront relogées».

Il s'agit des municipalités de Mers El Kebir, Aïn El Türck et El Ançor. D'ailleurs, la réunion, tenue en fin de la journée de dimanche à la wilaya d'Oran, a été consacrée à l'étude des dossiers des demandeurs de logement de la municipalité d'El Ançor.

Aussi, la réunion a été focalisée autour de l'examen des recours formulés par des demandeurs de l'habitation sociale, en plus de la nécessité d'arrêter la liste des attributaires devant bénéficier des 500 logements en attente d'attributions. L'accent a été mis sur la nécessité sur l'accélération des procédures portant sur l'examen de tous les recours et la finalisation des listes de bénéficiaires. Ainsi, les opérations du relogement se poursuivent. Plusieurs centaines de familles, ayant occupé des immeubles précaires ou encore classés dans la case rouge, occuperont, selon la wilaya d'Oran, leurs nouvelles habitations. «Les préparatifs pour cette série de relogements sont à leurs dernières retouches», a t-on indiqué, précisant que «cette opération s'ajoute aux nombreux autres opérations menées auparavant dans plusieurs communes». De plus, «plusieurs centaines de ces habitations sont fin prêtes, d'autres connaissent un taux remarquable dans la réalisation, notamment les 500 logements d'Es-Senia ainsi que les 300 autres au quartier Martyr Mahmoud dans la commune de Hassi Bounif, en plus des 500 logements». «Elles seront attribuées juste après la fin du traitement des recours», a-t-on souligné, ajoutant qu' «il s'agit des 500 logements à Bousfer, ainsi qu'à Benfréha, Sidi Benyebka, Bethioua, El Mohgeun».

Aussi, les travaux de réalisation de 1.841 logements sur un total de 2.000 de type F3 dans la localité d'Aïn El Beïda, commune d'Es Senia, ont atteint un taux d'avancement des travaux très appréciable», a-t-on fait savoir. «Nous avons franchi les seuils de 85% des travaux» a-t-on précisé. Tout récemment, la wilaya d'Oran a procédé à la remise des clés de 3.431 logements publics locatifs (à points). Il s'agit de 2.668 logements au pôle urbain d'Oued Tlélat et 763 au quartier El Barki, dans la commune d'Oran, en plus du relogement de plus de 1.100 familles ayant occupé le site dit «Batimat Taliane», à Seddikia, à l'est de la ville d'Oran.