Après un fragment d'espoir occasionné par la baisse de la courbe des contaminations de Covid-19 et la levée du confinement partiel à domicile, les amateurs des fêtes de fin d'année commencent à s'agiter à Annaba. Situation qui, bien qu'elle soit inquiétante avec un nouveau rebond de la pandémie et la menace des nouveaux variants Delta et Omicron, l'inconscience semble défrayer la chronique. Rien ne semble inquiéter outre mesure ces nantis de la célébration du réveillon, qui par leur indifférence au contexte sanitaire risquent d'aggraver la situation. Malgré les prémices de la 4e vague de Covid-19 qui se font déjà sentir et les restrictions, les soirées clandestines sont au menu de la nuit du 31 décembre sur la côte d'Annaba. Hôtels, discothèques et villas vont servir d'office pour célébrer le Nouvel An. Si pour les uns, la fête est relativement autorisée dans les hôtels au sein d'un protocole sanitaire rigoureux, le cas n'est pas probable pour les autres. Il s'agit des boîtes de nuit, les villas et les appartements où, les fêtes les plus enfiévrées se préparent déjà. Une célébration dans des espaces fermés est une jauge à haut risque, loin de tout contrôle. Conséquences inévitables et directes pour l'explosion des cas de contaminations de Covid-19 et pourquoi pas des cas liés au variant Omicron. De même pour les familles qui restent inaudibles aux restrictions de réunions. Il faut dire que la flambée des infections à la Covid-19 est loin de décourager les projets festifs. Les rassemblements seront généralement plus aisés que l'an dernier, même si la menace est de plus en plus pesante et que les Annabis manifestent un semblant de civisme avec le port du masque mais négligent la distanciation sociale. Un comportement désavoué à plus d'un titre, puisqu'il met en péril la vie de centaines de personnes, juste pour le plaisir de se déhancher jusqu'au bout de la «night». Et c'est comme en 2020, les 12 coups de minuit seront réservés à un petit cercle d'amis et de copains. En somme, les préparatifs de la fête de fin d'année ne sont autre qu'une façon pour redessiner un semblant de joie à travers la célébration du Nouvel An.