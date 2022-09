Lors d'une rencontre régionale organisée à Annaba, ayant regroupé 40 associations de protection du consommateur issues de 16 wilayas de l'est du pays, une feuille de route a été présentée par la Commission de régulation de l'électricité et du gaz (Creg). Une feuille de route à même de mettre en place les bases d'un travail consultatif avec les associations de protection du consommateur à travers l'échange et le recouvrement des données et informations, les campagnes de vulgarisation et de formation ainsi que le traitement des doléances des abonnés, a-t-on estimé.

En ce sens, Farid Rahoual, président par intérim de la Creg, a précisé dans son allocution d'ouverture, que le projet de la feuille de route a été mis en place sur la base des recommandations et conclusions des rencontres organisées en 2021. Estimant à son juste titre le rôle des associations des consommateurs, le responsable a souligné que leur coopération permettra d'assimiler et de contenir les problèmes et préoccupations des clients de l'électricité et du gaz afin de trouver les solutions appropriées. D'autant que l'objectif de la rencontre vise à prendre connaissance des préoccupations des clients, consommateurs d'électricité et du gaz, afin de pouvoir adopter des recommandations adéquates susceptibles de résoudre les problèmes rencontrés par les consommateurs.

En conclusion, la rencontre vise à entreprendre des actions communes dans différents domaines d'intérêt partage´ avec le régulateur, en faveur de la mise en oeuvre des lois et règlements régissant le secteur de l'électricité´ et la distribution du gaz par canalisations, ainsi que de l'amélioration et de la modernisation du service public du secteur, ont soutenu les organisateurs.

Ces derniers ont estimé que « les associations de protection des consommateurs constituent le maillon important de la chaîne de sensibilisation et d'information des citoyens sur la qualité du service public de l'électricité et du gaz».

Au titre de cette rencontre régionale, plusieurs communications ont été présentées et axées sur les aspects économiques de l'électricité et du gaz, et la sensibilisation des consommateurs sur les dangers en rapport. S'agissant des doléances des clients traitées en 2021 par la Creg, il a été fait état que 39% de doléances sont relatives au raccordement aux réseaux de l'électricité et du gaz, alors que les doléances relatives à l'opposition sur la facture ont constitué un taux de 33% du total des doléances étudiées. En marge de cette rencontre régionale, il a été procédé à la distribution d'un questionnaire sur l'actuelle facture d'électricité et du gaz et les propositions à intégrer pour l'améliorer (la facture).

Dans ce contexte, plusieurs représentants d'associations de la protection des consommateurs ont soulevé plusieurs préoccupations et ont fait état d'un travail de terrain, dont les campagnes de sensibilisation quant aux dangers en découlant, notamment du mauvais usage des équipements d'électricité et de gaz. Il est à noter que, dans le but de mieux se rapprocher des associations de la protection des consommateurs, la Crag a programmé au titre de l'année en cours (2022), cinq rencontres régionales, dont celle d'Annaba est la première des rencontres régionales prévues.