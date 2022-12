Au cours d'un long et fastidieux procès qui a vu un très grand homme d'affaires, répondre à la barre du «hanté» tribunal de Chéraga, une juridiction qui relevait de la cour de Blida, avant le découpage judiciaire, et qu'elle ne passe sous l'autorité de la cour de Tipaza, de la terrible inculpation de «faux et usage de faux », fait prévu et puni par l'article 222 du Code pénal. Ajoutez que le faux concerne le bâti, vous comprendrez aisément la diligence de la magistrate à couper l'herbe sous les pieds des concernés par cette affaire qui a pris d'énormes proportions, surtout que l'on parle d'un règlement de comptes à distance entre gros poissons amateurs de lots de terrains dans ce beau morceau de ce qui reste de la Mitidja! A un moment donné, l'inculpé qui s'était présenté devant la juge, dans une tenue digne de son rang, répondait du tac au tac aux questions du tribunal, jusqu'au moment où la présidente de la section «détenus», articula lentement, une question relative au nombre d'étages à construire sur l'immeuble prévu pour un R + 2. « Pourquoi est-ce devenu un R+5?», demanda, sans sourciller, ni battre des cils, la magistrate qui allait voir sa face rougir, rougir, à en blanchir de stupéfaction, lorsque le détenu répondit, sur un ton sûr, sans réfléchir:

«Mme la présidente, si, moi, le riche homme d'affaires, ne construit pas un R+5, qui peut le faire à ma place? Oui, Mme, moi, qui ai une fortune amassée à la sueur de mon front, sans compter que j'ai une famille nombreuse; d'ailleurs, vous avez dans le dossier ma fiche familiale!», répondit l'inculpé qui criait que ce dossier était confectionné «en haut lieu...», allusion aux règlements de comptes!

- Ah bon, ce nn'est que cela? Bien, le tribunal a retenu votre réponse qui est logique, mais rien ne justifie le faux réalisé, avec la complicité du directeur de wilaya de l'urbanisme, qui a trafiqué les documents remis d'une manière audacieuse à la justice! Quant à la confection du dossier en haut lieu, il n'a pas dépassé les grilles de ce petit tribunal, où exerce un très bon juge d'instruction, qui n'obéit qu'à sa conscience et aux lois:

- Si vous retenez ma réponse, comme logique, à propos du ««R+5», je vois très mal, mais alors très, très mal où est la place du faux et le pourquoi de ces inutiles et imprévisibles poursuites... noires. » rétorque l'inculpé qui a frôlé l'outrage au tribunal, mais n'a pas échappé à la condamnation de l'homme d'affaires, qu'il était, à l'emprisonnement d'un an, assorti du sursis!