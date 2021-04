L'Ecole supérieure de comptabilité et des finances de Constantine, a organisé, hier, un évènement important au profit de ses étudiants, afin de leur permettre de rapprocher leurs études actuelles de la réalité. En collaboration avec le Club scientifique des étudiants, l'Escf, nous confie Maya Benabdelhafid, chargée des relations extérieures, a souhaité mettre l'étudiant dans son environnement de demain. Autrement dit, cet évènement consiste à créer un espace d'échanges entre l'étudiant, en sa qualité d'entrepreneur de demain et la banque. Un espace qui a permis aux participants de s'informer par eux-mêmes sur le fonctionnement des banques, mais aussi de se renseigner sur les différentes propositions bancaires qui existent. On constate, ainsi, que les étudiants se sont beaucoup intéressés aux formalités sur les prêts, les remboursements, notamment auprès des banques islamiques. Au moins six banques étaient présentes à cet évènement dont dira Ramoul Lyna, chargée de l'organisation, a été bénéfique pour les étudiants, qui ont pu apprendre des expériences des banquiers présents. C'est aussi une façon de motiver les étudiants dans leurs projets de demain, surtout qu'ils sont porteurs d'espoir. L'Escf, qui inscrira cet évènement sous le slogan «Escf Banking Day», forme des étudiants depuis 2010. Devenue, en 2016, une école supérieure, elle compte aujourd'hui plus de 684 étudiants qui suivent leur cursus dans de très bonnes conditions. Elle forme surtout dans la branche des finances d'entreprise, en attendant 2022 où l'école compte ouvrir d'autres spécialités. Son objectif principal, par l'organisation de ce genre d'évènements, est de consolider les connaissances de ses étudiants, faciliter le contact avec les banques, devant permettre de tisser des liens plus étroits. Ce n'est pas le premier évènement qu'organise l'école, puisque d'autres évènements sont prévus, cela est réalisé dans le souci de faire de cette école une source d'inspiration pour l'économie du pays, sous le thème: «Une école au service de l'économie du savoir.»