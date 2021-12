La secrétaire, Fatiha G. une bien jolie brune aux yeux clairs et au regard de biche effarouchée, est très bien vue et estimée au plus haut point, au tribunal, par pratiquement tout le monde qui bossait avec elle. Elle l'était surtout par sa gentillesse et sa disponibilité permanentes. Elle était la coqueluche de l'ensemble du personnel, non seulement, du tribunal, mais encore des quatre autres tribunaux et de la cour. Il en est de même, par les citoyens de passage au guichet unique, que Fatiha visitait de temps en temps, pour un document. C'est dire que l'aura et le prestige sont même arrivés à 300 kilomètres, au siège de la chancellerie dont les directeurs centraux, pourtant avares en compliments, et s'illustrant d'un égoïsme sans égal, s'égosillaient à l'honorer sans véritablement faire quelque chose de concret dans sa direction. Pas la moindre promotion, ni même un quelconque geste de reconnaissance pour le sérieux qu'elle a toujours affiché durant sa longue carrière. Et pour une fois qu'on évoque publiquement Fatiha, la secrétaire modèle de madame la présidente du tribunal, c'est pour la présenter comme une voleuse prise en flagrant délit par madame la présidente, elle-même! Mais où est-elle allée chercher les ennuis? C'est triste pour cette célibataire volontaire fidèle, qui ne sait jamais dire non à personne ou blesser un quelconque visiteur? Vous n'aurez jamais l'idée de deviner exactement où elle avait été surprise de fouiller le tiroir de madame la présidente! C'est quand même bizarre comme scénario! Elle a volé quoi? Où? Comment? À toutes ces questions, ce sera à madame la présidente de la section correctionnelle- détenus du même tribunal où elle bosse depuis 15 ans, de répondre... par écrit!