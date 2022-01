Véritable plaie pour l'environnement, la décharge publique d'El Kerma dans la wilaya d'Oran sera transformée, prochainement, en jardin citadin. «La décharge publique d'El Karma sera transformée en jardin citadin», apprend-on auprès du maître d'ouvrage du projet, l'Agence nationale des déchets. «Les travaux d'aménagement de cette ancienne décharge seront lancés avant la fin du premier semestre de l'année en cours», a-t-on expliqué. Mieux vaut tard que jamais. Cette décharge s'étend sur une superficie de 85 hectares. Dans un passé récent, elle servait de lieu d'entreposage des déchets collectés dans les coins, recoins, cités et quartiers des parties centre et est de la wilaya d'Oran. À la faveur de la mise en place du centre d'enfouissement technique de Hassi Bounif, ce géant réceptacle a fait l'objet d'une importante opération de dépollution pour être transformé, enfin, en jardin citadin. Le directeur général de l'Agence nationale des déchets, Karim Ouamane, a affirmé que «l'étude pour l'aménagement de cette ancienne décharge touche à sa fin», ajoutant qu'«un appel d'offre sera lancé dès la finalisation de l'étude». «Le lancement des travaux est prévu pour le mois de mai de l'année en cours», a précisé la même source. Les promoteurs dudit projet ont lancé, en 2021, une campagne de plantation de près de 1 000 arbres ceinturant cet espace. Le projet a été mené conjointement par l'AND, la direction locale de l'environnement, des représentants d'institutions en collaboration avec la société civile.

Les pouvoirs publics avaient opté, début de l'année 2010, pour la mise en place de CET. Un programme d'éradication des décharges à ciel ouvert avait été, dès lors, adopté et mis en oeuvre. À Oran, le projet de réhabilitation du site de l'ancienne décharge d'El-Kerma a été approuvé après la mise en service du Centre d'enfouissement technique de Hassi Bounif en 2012. Le projet de réhabilitation de cet espace a permis de mettre un terme aux problèmes soulevés par la population locale, notamment ceux de la pollution et les odeurs émanant du site. La récupération de cette assiette importante de 85 hectares, servira à créer un parc urbain qui sera profitable aux populations locales et des communes avoisinantes. La valorisation du potentiel environnemental est ouverte sur son volet lié aux zones naturelles protégées, y compris la formation. «Un cycle de formation, dont la première session a été organisée, la fin de l'année 2021», a-t-on indiqué, soulignant que «la deuxième est prévue pour le mois de mars prochain». «Cette formation a pour objectif de former des guides spécialisés dans l'accompagnement des touristes et visiteurs dans des zones naturelles, notamment les zones protégées».