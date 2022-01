La commune de Boudjima a été la dernière destination du wali de Tizi Ouzou, la semaine dernière. Circonscription distante du chef-lieu de wilaya d'une trentaine de kilomètres, elle figure parmi les plus pauvres de la wilaya. Après la sortie de l'ancien exécutif, qui a régné durant trois mandats, elle se retrouve dans le même état ou pire. D'ailleurs, la situation a été bien résumée par le maire, en fin de mandat, qui a demandé, après une quinzaine d'années de gestion, un plan Marshall pour sa municipalité. Ce qui résume en fait, deux situations paradoxales et déplorables.

La première est le niveau lamentable de certains élus et la seconde est l'état de misère économique dans laquelle se trouve encore la commune. Pourtant, celle-ci recèle des atouts indéniables pouvant, s'ils sont exploités, représenter des éléments enclencheurs d'une véritable dynamique économique au niveau local. En effet, l'APC de Boudjima a bénéficié, depuis le début des années 80, d'une zone d'activité dont la mission justement est d'abriter des projets économiques créateurs de valeur ajoutée et surtout d'emplois. Hélas, quarante années après, ce lieu reste encore inexploité, en raison de l'absence de moyens de viabilisation tels que l'électricité, le gaz et les routes. Un préalable largement dans les cordes des exécutifs qui se sont succédé à la tête de la municipalité. Boudjima pouvait aussi enrichir son activité commerciale avec un marché hebdomadaire qui représente depuis des siècles, une foire grandeur nature léguée par les anciens. Un lieu, depuis, envahi par le béton. Des bâtiments ont été construits sur une zone déclarée comme non urbanisable à cause de la nature instable du sol.

Le marché aurait été un véritable moyen de promouvoir des produits du terroir et de l'artisanat de la région en constituant un espace de vente à grande échelle, en vain. Ni ces activités ni ce marché n'ont suscité l'intérêt des élus qui se sont succédé aux commandes de la commune. Aujourd'hui, beaucoup espèrent que la visite du wali représente une nouvelle amorce pour le développement de cette commune qui a à sa tête un nouvel exécutif formé d'une jeune génération qui portera sur ses épaules la responsabilité d'être l'élément déclencheur ou bloquant de la machine du développement. Boudjima est à la croisée des chemins. Une APC qui reste en friche également pour des idées novatrices dans tous les domaines.

En effet, située sur la route de Tigzirt, Boudjima peut profiter du potentiel touristique de cette dernière qui reçoit des centaines de milliers de visiteurs durant la saison estivale. Elle est un point de passage inévitable pour au moins la moitié de ces visiteurs qui sont prêts à dépenser une fortune pour découvrir des sites historiques et des sites naturels fortement présents