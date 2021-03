Les routes de Béjaïa défrayent souvent la chronique. Lorsqu'elles ne sont pas le théâtre de protestations, elles deviennent des lieux macabres où des accidents s'y produisent avec au bout des morts et des deuils.

Ce mois de mars aura été celui des deuils et des mécontentements. Deux jeunes originaires de la wilaya de Bordj- Bou-Arréridj, dont l'âge avoisine la trentaine, sont décédés suite à un accident de la circulation survenu en ce début de semaine sur la RN26 au lieudit Ighzer-Maâkel, dans la commune d'El-Flaye. Une enquête a été ouverte par les services de la gendarmerie de Sidi Aïch, pour déterminer les circonstances de cet accident mortel.

Deux morts et deux blessés ont été déplorés à l'issue de cette collision entre un camion semi-remorque et un véhicule léger. Les faits remontent à dimanche dernier, lorsqu'aux environs de 5 heures du matin les habitants du lieudit «Maâkal», à 6 km de la sortie de la ville de Sidi-Aïch, ont été réveillés par un bruit assourdissant par suite d'une collision entre un véhicule léger et une semi-remorque.

Alertés, les éléments de la Protection civile de Sidi Aich sont arrivés sur les lieux pour constater le décès sur place d'un des passagers du véhicule légers tandis que son compagnon a succombé à ses blessures durant son transfert à l'hôpital. Les deux autres blessés, quant à eux, souffraient de graves blessures et ont été admis à l'EPH de Sidi-Aïch où ils se trouvaient encore hier.

Toutes les victimes étaient originaires de la wilaya voisine, celle de Bordj Bou Arréridj, précise le communiqué de la Protection civile de Béjaïa. L'enquête ouverte par les services de la Gendarmerie nationale déterminera les causes à l'origine de cet accident, survenu au petit matin, à un moment où la circulation routière était encore très fluide et que les conditions climatiques étaient normales.

Avec ces deux décès, la liste macabre des victimes des accidents de la route s'élèvee à cinq, uniquement celle des victimes originaires de Bordj

Bou Arréridj depuis le début de l'année. Il y a quelques semaines, en effet, trois personnes ont perdu la vie, à Boudjellil, sur un tronçon de la pénétrante reliant Béjaïa à l'autoroute Est-Ouest, à Ahnif dans la wilaya de Bouira, dans des conditions pour le moins troubles. La collision entre leurs deux véhicules, s'est produite vers 1h30 du matin, à un moment où le trafic automobile y était quasiment nul.