Quand on écoute Kamel I. Ce fonctionnaire de 59 ans, des postes, raconter les malheurs qu'il a connus depuis le 8 février 2003, date de sa mise sous mandat de dépôt, nous avons eu envie de faire partager au lecteur, en général, et aux jeunes magistrats, en particulier, la douleur de ce monsieur qui n'a pas fini, de manger le pain noir rassis, qu'on lui a ingurgité en 2006, le 29 juin lors de sa comparution devant le tribunal criminel d'Alger qui lui a infligé, sans l'écouter, une peine d'emprisonnement ferme de 5 ans, enrobée d'une amende aussi ferme d'un million de dinars! Nous vous le répétons: une erreur judiciaire commence à la police judiciaire, où les éléments, vont si vite qu'ils créent des situations inextricables! Ce n'est qu'en 2018, que l'acquittement a été prononcé et que le pourvoi du parquet, a été rejeté en 2019! Ce n'est pas fini, puisque l'interdiction de quitter le territoire national, (l'Istn) n'a été levée, enfin, qu'en 2020, le 4 avril, soit après 18 ans, alors que la loi prévoit 6 mois, au maximum 12!

Une fois libre, Kamel I. l'ex- détenu, apprendra qu'il était en absence irrégulière depuis... 18 ans, sans avoir été mis en demeure, ni appelé à comparaître devant le conseil de discipline, en violation de toutes les lois régissant les relations de travail!

Pour couvrir cette grossière erreur, l'administration des postes nia formellement son appartenance aux effectifs, dans un 1er temps, avant de lui délivrer un certificat de travail en 2021!!! Allez comprendre quelque chose à ce nouveau concept d' «Algérie nouvelle»! Cela dit, «Algérie poste n'a jamais eu à s'inquiéter de mon sort, ni de celui de mon épouse, mère de quatre fillettes, ni à apporter une quelconque assistance, comme cela se fait dans toutes les administrations!» a dit, les yeux larmoyants, Kamel qui enchaîna sur l'émotion de son regretté avocat, le bâtonnier Mohand Arezki Ablaoui, qui pleurait, à chaudes larmes lorsque le juge lisait les attendus de mon justifié acquittement!».

Aujourd'hui, le 23 octobre 2021, il ne demande qu'à reprendre son poste, simplement!