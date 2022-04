Le secteur de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya de Béjaïa organise, depuis dimanche, la semaine de la formation professionnelle, à travers les 19 communes de la wilaya. Cette manifestation, qui baissera rideau, aujourd'hui, se veut une campagne d'information et de vulgarisation des différents opportunités offertes par le secteur, au niveau de la wilaya de Béjaïa, et ce au niveau de ses 34 établissements du secteur (cinq instituts, 23 centres et six annexes en plus de 32 établissements privés agréés). Il s'agit de rapprocher les citoyens en général et les jeunes en particulier de la formation. Tel est, entre autres, l'un des objectifs de ces manifestations qui permettront de poursuivre les actions de concertation et de partenariat avec les différents acteurs de la formation, par la signature de conventions. Au cours de ces manifestations, il est question également de l'actualisation de la convention signée, en 2018 entre la Dfep et la Chambre de l'artisanat et des métiers de Béjaïa. Une autre convention est prévue entre la Dfep et la direction de la pèche et des ressources halieutiques de Béjaïa. Tout comme cette autre convention entre la Dfep et l'Organisation nationale de l'environnement et de la citoyenneté, bureau de Béjaïa, qui sera signée dans le sillage de ces manifestations. On parle également de convention de partenariats entre les établissements de formation et les entreprises (petites, moyennes et grandes), ainsi qu'avec les artisans. Environ 100 conventions sont en vue. L'organisation de sorties pédagogiques pour les stagiaires en formation, dans les entreprises, à travers toutes la wilaya, est confirmée par plus de 23 moyennes et grandes entreprises. Ces dernières ont donné leur accord pour recevoir les stagiaires pendant ces cinq jours. Des visites guidées destinées aux élèves de l'Education nationale aux différents établissements de la formation professionnelle ont également eu lieu. Quatre concours ont été organisés les 11 et 12 du mois en cours, autour du «meilleur article brodé à la main», «meilleure photo d'un professionnel en situation d'activité», «meilleur gâteau traditionnel au miel» et «meilleur dessin (sur toile, verre, tissu; céramique». Ces manifestations ont été animées par des rencontres et des conférences, à travers les établissements, autour des thèmes en relation avec la formation et le mois de Ramadhan. La «Maison de l'accompagnement et de l'insertion» a, quant à elle, organisé des ateliers de formation sur les dispositifs d'aides à l'insertion, Anade. Angem. Anem et ce au niveau des différents établissements du secteur de la formation professionnelle.