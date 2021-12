Des villages, des quartiers et des endroits les plus reculés dans les quatre coins de la wilaya de Béjaïa sortent peu à peu de l'ombre. Des lieux auxquels, on accorde des projets pour améliorer le quotidien des habitants. Une route par-ci, une école par- là. De l'eau courante dans les robinets, des raccordements aux réseaux d'électricité, de gaz et d'assainissement, une antenne administrative, un bureau de poste et une salle de soins. Plus de 600 projets ont été inscrits au profit de ces zones reculées et longtemps oubliées dans le cadre des opérations de désenclavement des 499 zones d'ombre préalablement à Béjaïa. 142 projets avaient été déjà lancés au niveau des différentes localités. Entamée au lendemain de la dernière rencontre gouvernement- walis, sous la présidence de Abdelmadjid Tebboune, tenue le 16 février de l'année écoulée, l'opération de recensement des zones d'ombre a été finalisée quelques mois après à Béjaïa. Il faut dire que ces zones étaient déjà connues localement. Les exécutifs communaux avaient leur idée sur la question pour avoir soulevé la problématique de ces zones dans leurs démarches précédentes pour d'éventuelles inscriptions au programme de la wilaya. En un temps record, une liste de 499 zones d'ombre dans les régions enclavées, à travers le territoire de la wilaya, a été identifiée à l'effet de cerner réellement les besoins de développement. La tâche, certes délicate au départ, s'est avérée peu à peu faisable avec l'apport financier dégagé par les pouvoirs publics. Tout n'était pas du ressort uniquement de la commune. Les actions et interventions, consistant à sortir de l'ombre ces zones, relevaient aussi de certaines directions de wilaya, dont la Sonelgaz, les travaux publics, Algérie poste, Algérie télécom. Situées aux quatre coins de la wilaya de Béjaïa, ces localités ont été recensées à la faveur d'une opération lancée par les services de la wilaya. Se posait alors la question du comment leur venir en aide. L'effort colossal de désenclavement et de mise en place des principales commodités de la vie, à l'effet de maintenir la population sur place, s'est alors enclenchée devenant l'une des préoccupations principales des autorités locales. Dans ces contrées, tout comme dans d'autres localités plus proches des grandes agglomérations urbaines, on manque encore de routes, d'eau, d'écoles et de simples salles de soins. Et c'est ce à quoi il fallait répondre. Un autre défi de plus dans une conjoncture de crise sanitaire des plus aiguës. Et ça a bien avancé,dès le début, car les élus locaux n'attendaient qu'un geste des pouvoirs publics, soit celui qui était attendu des années durant et que le budget communal ne pouvait à lui seul contenir. Dans la commune de Tifra où la réfection des captages d'eau de source des villages Ikedjane inscrite dans le cadre des zones d'ombre est presque achevée. Un réservoir d'eau potable a été réalisé au profit du village Agueni Tezgui, inscrit également dans le cadre des zones d'ombre. Dans la commune d'Aït Smaïl, une nouvelle route a été goudronnée, il y a quelques mois, et la magie de l'électrification est venue égayer les foyers. Aït Smaïl, comme d'autres régions, a encore besoin de beaucoup d'efforts, vu le manque flagrant de commodités pour l'amélioration du cadre de vie des habitants. Deux exemples parmi des centaines d'autres en marche. Mais l'intérêt porté à ces zones enclavées demeure un acte et une attention jamais égalée