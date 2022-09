«Mieux vaut tard que jamais.» La rentrée scolaire s'annonce bon enfant. Du moins pour les chérubins scolarisés qui bénéficieront des avantages du gaz de ville.

En effet, plus d'une dizaine d'écoles, ayant fraîchement ouvert leurs portes, viennent d'être raccordées aux réseaux d'électricité et de gaz de ville. Il s'agit, selon les services de la Sonelgaz, des établissements «implantées dans les zones urbaines et semi-urbaines comme Sidi Chahmi, Es-Senia, Oued Tlélat, Hassi Mefsoukh, Benfréha, Misserghine et Mers El Hadjadj», précisant que «ces projets de raccordement ont été concrétisés en collaboration avec les services de la direction locale de l'éducation et des autorités locales». Ces installations ont concerné les écoles des cités fraîchement construites par les services de l'Opgi et l'Aadl, à savoir la Cité des cités de 3.000 logements dans la commune d'Oued Tlélat, 2.000 logements à Aïn El Beïda, 114 et 136 logements dans la localité de Tafraoui, 1.300 logements dans la municipalité de Misserghine et 1.000 logements au pôle urbain Ahmed- Zabana. Les services de la direction de la Sonelgaz indiquent que «pas moins de 70 établissements scolaires ont été raccordés aux réseaux d'énergie à travers la wilaya d'Oran depuis le début de l'année 2021», soulignant que «ces installations permettront une meilleure scolarité aux enfants et aux élèves et moins de tracasseries au personnel de l'éducation». En attendant le coup d'envoi officiel au retour des élèves dans les classes, la note est, pour le moment, fixée sur la cantine scolaire et le nettoiement des établissements, en plus de plusieurs autres opérations entrant dans le cadre des préparatifs. Dans sa dernière sortie médiatique, le ministre de l'Education nationale, Abdelhakim Belabed, a affirmé que «près de 90% des établissements scolaires sont dotés de cantines», affirmant «l'inexistence d'aucun problème entre les communes et les écoles concernant leur gestion». En compagnie de la ministre de l'Environnement et des énergies renouvelables, Samia Moualfi, il a d'ailleurs, donné le coup d'envoi de la Campagne nationale de nettoyage des établissements éducatifs, organisée par le ministère de la Communication en soulignant que «près de 90% des établissements scolaires sont dotés de cantines, en attendant d'atteindre un taux de 100% à la fin de l'exercice financier actuel». «Il n'existe aucun problème entre les établissements éducatifs et les communes» concernant la gestion des cantines scolaires, a-t-il souligné, rappelant que l'opération se déroule dans le cadre du «Conseil de coordination et de concertation qui regroupe des représentants des deux parties».

Le ministre de l'Education nationale avait présidé, jeudi, une Conférence nationale par visioconférence au cours de laquelle il a donné les instructions et les orientations nécessaires en prévision de la rentrée scolaire, soulignant «l'importance d'ouvrir les cantines scolaires au premier jour de la rentrée et de veiller à assurer des repas chauds aux élèves».