L'année 2020 a été quasi «blanche», avec un chiffre d'affaires nettement en recul de 36,5%, a expliqué, à l'APS, le P-DG du Groupe hôtellerie, tourisme et thermalisme (HTT), Lazhar Bounafaâfa. Il a été relevé que la pandémie de coronavirus a lourdement impacté l'activité hôtelière, qui se retrouve plombée par une forte baisse des réservations mais aussi par la cherté du produit touristique.

Tout en citant la mise en place d'un comité de pilotage opérationnel, pour la relance de l'activité, à l'initiative du Groupe et de la compagnie Air Algérie, Bounafaâ a estimé impératives des actions ciblées, basées sur la «priorité absolue», de relancer la consommation touristique interne, afin de contribuer à la survie des emplois et des entreprises du secteur. Il préconise, ainsi, la promotion et la commercialisation des destinations touristique, thermale, saharienne et balnéaire, soulignant l'importance de renforcer la formation à travers le recyclage de la main-d'oeuvre dans les segments de la restauration, l'accueil, les soins, les TIC... Rappelant que son Groupe a été le premier opérateur hôtelier à pratiquer le confinement dans la lutte contre la propagation de la Covid-19, Bounafaâ a détaillé les efforts déployés pour l'accueil des ressortissants algériens soumis à cette astreinte. Il a aussi fait état d'opérations de réhabilitation et de rénovation de plusieurs infrastructures hôtelières.

La modernisation des infrastructures hôtelières et thermales est une entreprise complexe notamment pour des structures dont l'âge minima dépasse 50 ans, voire 100 ans, comme c'est le cas de l'hôtel Es-Safir

(ex-Aletti), a-t-il fait savoir. Il a également indiqué que le Groupe a inscrit quatre actions importantes portant sur la «valorisation du potentiel, la numérisation des structures et des opérations, le perfectionnement de la main d'oeuvre par la formation dans le thermalisme et la thalassothérapie, et le recrutement des diplômés des universités et des instituts spécialisés». De son côté, le président de la Fédération nationale des hôteliers (FNH), Ahmed Oulbachir, a affirmé que la Covid-19 a eu un impact négatif sur le rendement des hôtels en raison de «l'arrêt total de l'activité», ce qui a entraîné le «licenciement d'un grand nombre de travailleurs qualifiés».