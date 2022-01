Les nombreux participants à une rencontre, organisée à Jijel et portant sur le thème «les techniques modernes pour le développement des cultures protégées», ont mis l'accent sur « l'importance de l'utilisation du textile non tissé comme alternative efficace au plastique» notamment, ont-ils souligné «dans le secteur agricole». Dans ce contexte, Yacine Zeddam, secrétaire général de la Chambre de wilaya de l'agriculture, a déclaré à la presse en marge de la rencontre que «le recours au textile non-tissé pour les cultures protégées est désormais plus qu'un impératif car bénéfique pour l'agriculteur, le produit agricole et l'environnement». Le même interlocuteur a expliqué que «la wilaya de Jijel compte plus de 800 ha exploités pour la culture sous serre des légumes et la fraise, nécessitant annuellement le recours à plus de 1.600 tonnes de plastique», indiquant à ce titre qu'«en 2021 le prix du plastique a augmenté de 75% passant de 260 à 480 DA le kilo, augmentant ainsi les coûts de revient et, par ricochet, ceux des produits agricoles». Le textile non tissé- mélange de plastique et de fils- qu'une microentreprise de la wilaya de Sétif a réussi à mettre sur le marché national,«est d'une qualité et d'un rendement meilleurs, outre sa préservation de l'environnement», atteste le même cadre. De son côté, Farid Alleg, représentant de l'entreprise productrice des textiles nontissés «TNTex», a soutenu que «son entreprise, entrée en production en 2018, a élargi ses activités au secteur médical (masques et tenues de protection) durant l'épidémie de Covid-19 et vient de se lancer comme leader dans la production des textiles non tissés à usage agricole», notamment a-t-il encore relevé pour les wilayas du Sud. Farid Alleg a précisé par la même occasion que «la spécificité de ce produit, développé avec un partenaire sud-coréen, est d'être un produit ami de l'environnement». Un produit «qui permet d'accélérer la maturité des divers légumes en leur offrant des conditions optimales de croissance en termes d'aération et de température et en les protégeant contre les insectes nuisibles», a-t-il ajouté. D'où l'intérêt de ce produit pour les agriculteurs devant permettre à l'Etat d'exploiter les compétences de cette entreprise.