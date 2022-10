L'opération entre dans le cadre de la campagne lancée par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire qui débutait, le 30 du mois de septembre. Une vaste opération de nettoyage a été lancée, avant-hier vendredi, dans la wilaya de Tizi-Ouzou en général et particulièrement dans la ville de Draâ Ben Khedda, située à une dizaine de kilomètres à l'Ouest du chef-lieu de wilaya. Cette opération, selon le responsable local du secteur de l'environnement, se poursuivra avec plus d'intensité chaque week-end à travers cette commune ainsi que d'autres localités. La même direction expliquait dans un communiqué posté sur sa page officielle sur les réseaux sociaux, que la campagne est organisée en collaboration avec le mouvement associatif outre les organisations de la société civile locale.

Avant-hier, tôt dans la matinée, citoyens, ouvriers de la mairie renforcés de matériels nécessaires sont sortis à travers tous les quartiers pour un volontariat de nettoyage. Ciblant les zones noires en matière d'hygiène et où la santé des citoyens est sérieusement menacée, le volontariat a consisté à enlever les ordures entassées et auxquelles les moyens de la voirie locale n'ont pas accès. Sur les lieux, la situation était, en effet, affreusement déplorable. La puanteur envahit les maisons limitrophes et éloignet les plus téméraires. Les animaux errent dans les lieux jour et nuit allant jusqu'à empêcher les citoyens de s'y approcher. À midi, les quartiers touchés par le volontariat respirent enfin. Par ailleurs, notons que les opérations de nettoyage n'ont pas commencé le 30 du mois de septembre. Durant la saison estivale, la daïra de Makouda a connu une grande opération de nettoyage des routes qui sont devenues au fil des années de grandes décharges à ciel ouvert. Dirigée par le chef de daïra personnellement, l'opération a concerné tous les chemins, notamment la RN 71 qui relie la ville touristique de Tigzirt au reste du monde. C'est l'axe routier en question qui fait vivre l'activité touristique car il est l'accès obligatoire de tous les visiteurs. Aussi, fallait-il nettoyer les abords de cette route au grand trafic qui représente la vitrine de toute la région littorale.

Enfin, il convient de signaler que la campagne intervient à un moment clé de l'année. Elle arrive à quelques jours ou semaines de l'arrivée des premières pluies d'automne. L'opération s'inspire des traditions ancestrales du peuple algérien. En Kabylie, les citoyens sortent à chaque période dans tous les villages pour des volontariats de nettoyage et surtout d'ouverture des cours d'eau et des routes. Ce nettoyage permet aux eaux pluviales souvent abondantes en cette période de couler dans leurs voies sans faire de dégâts. L'Expression a, pour rappel, dans de nombreux articles, insisté sur la nécessité pour les élus et les pouvoirs publics de s'inspirer de cette tradition pour éviter à l'avenir d'intervenir après les dégâts. La gestion, c'est en grande partie de la prévention. Il n'est jamais trop tard pour bien faire.