Etant donné que le véhicule était d' une autre époque, l' enquête n'a rien apporté de plus que les éléments traditionnels.Effectivement, on n' a jamais su avec précision , s' il y a eu ou non, un excès de vitesse. Tenez! Il n'y avait même pas de ceinture de sécurité dans le véhicule accidenté! Cet état de fait est dû par la grâce de la date de fabrication de l'auto. Il n' y a que l'aspect de la voiture qui payait de mine... enfin, avant le sinistre.

Revenons aux débats pour laisser la parole à l'inculpé qui a eu la sagesse de ne pas paniquer en récitant l'accident et ses conséquences dramatiques. Il aura été concis, précis, et surtout honnête dans son récit. «Je peux vous affirmer que c'est que de l'accident, je ne garde que perte du contrôle de la voiture du défunt, et le 1er tonneau effectué. Je ne peux vous en dire plus.»Le pauvre inculpé qui n' avait pas de quoi se permettre un conseil, était las d' avoir à raconter encore une fois les images ancrées à jamais dans le subconscient. À part le mort, le juge en a eu pour son dossier. À part le mort, il n'y avait rien d'extraordinaire, ni encore moins de risible. Il y a une famille frappée de plain-pied, une famille qui a perdu un être cher à cause de la stupidité des uns et des autres car, comment expliquer à une maman meurtrie qu'un tas de terre a été la cause du décès de son fils.