Après une tournée au niveau de certaines agences d'Algérie poste et la place de l'ancienne mairie située au centre-ville de Tizi Ouzou, la question qui se pose à nous est, finalement: à quoi a servi l'école? On a beau essayer de justifier les faits mais la réalité nous rattrape inéluctablement. Le phénomène auquel semblent s'accommoder les passants interpelle, pourtant. Les chiffres avancés sur l'analphabétisme sont-ils réels? L'enseignement dispensé dans les écoles est-il adapté à la réalité du terrain?Cependant, la question qui se pose est incontestablement: pourquoi, après un cursus scolaire de 12 années, la jeune génération ne sait pas remplir un chèque ou un simple document administratif? Pis encore, lors de notre virée dans ces lieux, il devenait très visible que même des jeunes universitaires ne savent pas remplir ces documents et ces chèques.

Notre tournée commence à Draâ Ben Khedda, ville située à une dizaine de kilomètres à l'ouest du chef-lieu de wilaya. Devant l'entrée de l'agence postale de Touares, trois hommes, visiblement des retraités, sont assis à des tables distinctes, un stylo à la main. Il est difficile, à première vue, de deviner leur travail. Mais, un petit instant plus tard, ces derniers sont entourés de personnes tenant à la main des chèques et des chèques de secours ramenés de l'intérieur de l'agence postale. Parmi les personnes qui entourent ces vieux retraités, des femmes, des vieux, mais bizarrement il y a autant de jeunes.

Questionné, un jeune explique tout. «Je paye cet homme 50 dinars ou 100 dinars pour me remplir ce chèque. Franchement, je trouve des difficultés à le faire moi-même», reconnaît-il. «Oui, il y a beaucoup de personnes, dont beaucoup de jeunes, qui me demandent de leur remplir leurs chèques. C'est pourquoi j'en fais un job. Je gagne ma vie avec ça», explique un homme assis à table devant l'entrée dont le seul instrument de travail est un stylo. Un vieil homme s'approche de nous.

«Nous, les vieux, on n'a pas eu la chance d'aller à l'école. Normalement, ce sont les jeunes qui vont remplir nos chèques, gratuitement, comme s'ils le faisaient pour leurs parents. Nous sommes restés tributaires de la faim pour leur donner de l'instruction. Et aujourd'hui, ils font le coude avec nous pour se faire remplir un chèque. Dommage!», di-il.

Mais, peut-être que ces jeunes n'ont pas un long cursus à l'école. Les chèques sont, en effet, compliqués et rédigés en français alors que les jeunes qui sortent maîtrisent plus la langue arabe. Une explication s'avère donc nécessaire. Et cet éclaircissement, nous l'avons trouvé dans un autre endroit. Non loin de la ville de Draâ Ben Khedda, au centre-ville de Tizi Ouzou, un lieu très connu se trouve toujours rempli de gens au point de donner des airs de marché hebdomadaire. Située en plein centre-ville, en face du rond-point de l'ancienne mairie, une placette est occupée par des écrivains publics.

Sur les lieux, il y a autant de vieilles personnes que de jeunes. Nous avons essayé de connaître les raisons de l'afflux des jeunes dans ce lieu parce qu'il était facile de connaître les besoins des vieilles personnes.

«Ils viennent pour un tas de choses. Les jeunes sont très nombreux à recourir à nos services», explique un écrivain public interrogé. «Je lui demande de me rédiger un document administratif pour le déposer chez mon avocat», répond à notre question un jeune qui explique qu'il est difficile de remplir un document administratif. «Je viens de terminer mon cycle universitaire et je ne sais pas remplir un document. Pourquoi, ça vous choque?», répond un autre jeune, visiblement irrité par notre question. «Vous ferez quoi, lorsque vous faites toutes vos études dans une langue et à la fin vous vous retrouve obligé de remplir les formulairezs dans une autre? Vous trouvez que ça c'est normal?», poursuit-il. Le mal ne s'arrête pas là car nous allons découvrir des choses plus graves chez les écrivains publics. «Il ne faut pas vous étonner. Vous n'avez pas tout vu. Figurez-vous que je fais chaque jour des dizaines de lettres de motivation à des jeunes demandeurs d'emploi. Oui, beaucoup de jeunes sortants avec des diplômes universitaires ne savent pas écrire une lettre de motivation. C'est une réalité, mon frère», révèle-t-il. «Je viens pour qu'il me rédige un lettre de motivation demandée par un organisme étranger», affirme un autre jeune. «Une fois, là-bas, ce sera une autre histoire», répond-il à notre question sur l'utilité de cette démarche parce que les destinataires finiront pas découvrir qu'il ne sait pas écrire une lettre de motivation.

Enfin, sur «la place des écrivains publics», nous sommes sortis sans réponse à notre question. Pis encore, notre questionnement s'est compliqué davantage en découvrant des étudiants de l'université ne pouvant pas remplir des documents ou rédiger une lettre de motivation. Il est vrai aussi, de l'avis d'un écrivain public, qu'il n'est pas aisé de remplir les documents administratifs déjà mal élaborés et pleins d'imprécisions.