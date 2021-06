Un terroriste s'est rendu, lundi dernier, aux services de sécurité au niveau de la wilaya de Bordj Badji Mokhtar en remettant son arme. Le ministère de la Défense nationale, qui a confirmé cette information, souligne dans un communiqué transmis à notre rédaction que «dans le cadre de la lutte antiterroriste et grâce aux efforts des services de sécurité, le terroriste dénommé «Hannouni Ahmed», alias Ibrahim, s'est rendu aux autorités militaires à Bordj Badji Mokhtar au niveau de la 6eme Région militaire». La même source ne manquera pas de préciser: «Le dit terroriste, qui avait rallié en 2008 les groupes terroristes activant dans la région du Sahel, avait en sa possession un pistolet-mitrailleur de type Kalachnikov et un chargeur garni de munitions.» Le MDN commente, en fin de son communiqué, que «cette opération réitère la détermination et la vigilance de l'Armée nationale populaire dans la lutte antiterroriste et contre toute forme de criminalité ainsi que les efforts consentis, sur le terrain, par nos Forces armées, afin d'asseoir un climat de paix et de sérénité à travers l'ensemble du territoire national». D'où l'engagement de l'ANP dans la lutte contre toute forme de criminalité.